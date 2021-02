Alfonso, histórico delantero bético: “No creo que este sea el mejor Betis de los últimos 16 años”

Alfonso Pérez alcanzó a jugar 197 partidos en el Betis. Suficiente para conocer de cerca la filosofía del equipo sevillano. En contacto con El Deportivo, el ex atacante español destacó el momento del cuadro de Pellegrini, pero advirtió que queda mucha liga. Asimismo, comentó el mal momento del Barça y justificó la partida de Arturo Vidal: “Quizás forzó su salida para jugar más”.

-¿Cómo ve hoy al Betis?

Está mucho mejor que hace unos meses. Es verdad que este año ha cambiado mucho la dinámica. Sobre todo que los resultados han acompañado y el equipo tiene más confianza que hace unos meses. Ha habido un cambio importante.

-¿Se nota la mano de Pellegrini en este Betis?

Bueno, poco a poco se van encajando las piezas. Cuando un entrenador llega tiene que meter su filosofía de juego. Y todo influye. Que los jugadores se adapten bien y sobre todo que los resultados acompañen. Es verdad que en una temporada puedes tener altibajos y eso es normal. Pero bueno, la dinámica que tiene ahora el Betis es positiva.

-¿Coincide usted que es el mejor Betis de los últimos 16 años?

No lo sé. Es complicado valorar eso, porque comparar este Betis con los últimos 16 años tienes que hacerlo jugador por jugador, tomar en cuenta los éxitos deportivos. Hace tres meses estábamos hablando de un Betis más dubitativo, que estaba mal, que el entrenador no servía… En fin, todas las críticas normales cuando los resultados no acompañan. Pero ahora mismo las cosas van bien y se habla totalmente distinto. Esto es lo que conlleva cuando los resultados se dan. De ahí a que sea el mejor de los últimos 16 años, yo creo que no, porque esta misma temporada también se la ha criticado mucho al equipo.

-Incluso hace algunos meses se filtraban nombres para suplir al DT chileno…

No lo sé hasta ese punto, pero sí quedará que hace unos meses atrás había cuestionamientos por parte de todo el mundo, de los jugadores, del proyecto, del entrenador, de la dirección deportiva… Cuando las cosas no van bien, lógicamente, se tienen que buscar culpables. Mucha prensa y muchos aficionados lo achacan a una plantilla que no era suficientemente buena. Y eso es lo que tiene esto del fútbol, ahora que las cosas van bien todo el mundo se sube al barco. Esto es así.

Alfonso, en una conferencia.

-¿Le alcanzará para clasificar a competiciones europeas?

Si no hay ninguna racha negativa, pues ojalá. Pero es verdad que hay equipos también que su objetivo es el mismo que el Betis, como Villarreal o Athletic de Bilbao, clubes que van a estar ahí al acecho. Pero si el Betis sigue en esta racha ojalá lo pueda conseguir.

-¿Qué le ha parecido la temporada de Barcelona?

Evidentemente, cuando hablamos de un equipo que tiene sus altibajos a lo largo de una temporada, pues afecta a todos. No estamos acostumbrados ver fallar tanto al Barcelona y nos sorprende porque tiene una gran plantilla. Pero no se le ve un equipo sólido como otros años. El otro día vimos a un Paris Saint-Germain muy superior y en La Liga ha tenido sus descalabros. No se le ve con la fortaleza de otras temporadas.

-¿Es algo sintomático con la posible partida de Messi?

Es una temporada en que se ha hablado mucho de Messi, de su contrato, que se puede marchar al PSG o al City. Se le marchó Luis Suárez, su compañero y amigo, ha llegado un nuevo entrenador, las elecciones de la directiva también han influido… Ha habido un entorno en el Barcelona que tampoco ha acompañado mucho y, al final, en lo que se fija todo el mundo es en los resultados. Si el club gana una competición, todo esto se olvida. Somos así. Está claro que hay un Barcelona que no está lo bien que todos esperan. Esa es la repercusión mediática de un club tan grande como ese.

-El equipo sufrió muchos cambios, también…

Bueno, el tema no es de un solo jugador. Es más de una planificación. Pero hay jugadores como Suárez, a quien lo extrañan más, sobre todo cuando el Barcelona necesita hoy un delantero centro. Y claro, los dejaron marchar por la alta ficha que tenían y se vio luego los grandes problemas económicos que tenía el Barcelona. Probablemente, Messi tendrá que marcharse por el mismo problema, porque el año que viene no podrán pagar al jugador. Se endeudarán muchísimo más y todo eso pasa por una mala gestión, una mala planificación. Independientemente de los jugadores que puedas tener o que hayas podido dejar marchar. Pero deportivamente eran jugadores importantes para Barcelona.

-Usted cree que el chileno Vidal podría haberse quedado, por ejemplo…

No lo sé. Quizás Vidal forzó la salida para poder jugar. Porque en el Barcelona no jugaba asiduamente y él quería jugar. Él vio la opción de marcharse al Inter y allí tampoco es que esté jugando mucho. Al final uno siempre busca lo mejor para sí mismo. Pero Vidal es un jugador que siempre va a sumar por su trabajo, su esfuerzo y sacrificio. Yo creo que al ser las temporadas tan largas y con las plantillas que hay, al final todos los jugadores son importantes. Aunque no juegues de titular todos los domingos, al final siempre habrá un momento en que vas a tener que reemplazar a un compañero por lesión u otra incidencia.

-¿Y le ha gustado el Real Madrid?

Ha tenido una temporada en la que no ha podido fichar. Creo que le falta un jugador de refuerzo, sobre todo arriba. Ahora mismo se ve que la plantilla es corta, que ha tenido que sacar jugadores de la cantera. Quizás con la remodelación del estadio, el tema del Covid-19 y los problemas económicos de todo el mundo; pues esta temporada ha decidido no fichar y en la siguiente seguramente lo hará como siempre, con jugadores de mucho nombre, coincidiendo con la reinauguración del estadio.

-Se habla mucho de la posible llegada de Kylian Mbappé…

Yo creo que irá un poco en si llega Messi al PSG, sale Mbappé… Depende mucho de las fichas que se puedan mover entre los grandes de Europa. Hablo del Barcelona, de PSG, Real Madrid, Manchester City. Ahí se rotarán jugadores y algo pasará.

-¿Le alcanzará la gasolina a Atlético de Madrid para ser campeón?

Tenían un margen muy importante de puntos, pero ahora mismo está a tres partidos. El equipo está muy dubitativo, pues puede pasar cualquier cosa. El Madrid y el Barcelona no pueden fallar más y el Atleti puede ir dejándose puntos. Lo que sí está claro es que queda mucha liga todavía. Ahora el margen es muy corto, con dos empates del Atleti, se puede meter el Madrid y Barcelona. Hace nada hablábamos de que Atlético de Madrid podía quedar campeón ya.