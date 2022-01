Hernán Galíndez: “Sería ilógico que me compare con Johnny Herrera”

Ser arquero en Universidad de Chile tiene un peso específico, una presión extra. Una trascendencia que no se da en otros clubes y que te puede transformar en un referente. Al menos, esa fue la herencia que dejaron Eduardo Simian en los años sesenta, Sergio Vargas en los noventa y Johnny Herrera durante los últimos años.

Por eso la llegada de Hernán Galíndez al Centro Deportivo Azul generó altas expectativas. Hoy, es uno de los referentes del equipo que adiestra Santiago Escobar. Más cuando sobre sus hombros carga el cartel de seleccionado ecuatoriano. El guardameta fue convocado para doble fecha eliminatoria que disputará el plantel que comanda Gustavo Alfaro. Este viernes jugó en el duelo frente a Boca Juniors, por el hexagonal amistoso que se disputó en La Plata. “Sabía que venía a un equipo grande, pero me sorprendió la infraestructura y la cantidad de gente que trabaja dentro del club. De la hinchada, ni hablar. Son increíbles y eso te genera una responsabilidad muy grande”, es lo primero que dice este portero de 34 años.

¿Qué es lo que más le ha llamado la atención en estas primeras semanas?

La posibilidad que tenemos todos los compañeros para desayunar y almorzar juntos, porque nos da la chance de estar más tiempo unidos y eso no me pasaba en instituciones anteriores, donde entrenaba y me iba a casa. También está la parte médica, hay ocho o diez personas en esa área, las mismas personas que hay en utilería y en logística, por lo que nosotros solo debemos pensar en fútbol.

¿No son detalles menores?

Aunque parecen detalles menores, son muy importantes y demuestran que es un club muy grande. Y a mí solo me queda devolver con buenas actuaciones todo lo que hoy me entregan.

¿Qué sería para usted tener buenas actuaciones?

Sería aportar desde el lugar donde me corresponda estar, sea dentro o fuera de la cancha para que la U sea exitosa. Y para eso, la U debe terminar el año en los primeros lugares, clasificar a una copa internacional y porqué no, salir campeón. Pero también lo es que la gente y el periodismo conozca a los jóvenes valores que tiene este club.

¿Y también ser el arco menos batido ?

Hay muchas cosas más por hacer que atajar, por ejemplo, tratar de estar con los jóvenes y que se sientan cómodos en el primer equipo. De hecho, si salimos campeones y no mostramos a los chicos o ninguno es vendido o pretendido por otro equipo, entonces no tuvimos éxito. La idea es que los jóvenes que salgan de la U sean las estrellas de los años próximos y eso les dará un sentido de pertenencia.

Usted repite lo que dijo Camilo Moya tras perder el Superclásico: ‘hay que ser campeones’ ¿Es real o solo palabras de buena crianza?

Claro que sí. Para eso vine, sino me quedaba dónde estaba.

-Pero en los últimos tres años, este equipo ha peleado el descenso, no el campeonato...

Creo que lo más importante es que el equipo tenga un proyecto. Hablo de la institución, que tenga un proyecto y que cada uno haga su trabajo de la mejor manera que pueda. Solo así se logra tener éxito. Y aquí veo un proceso muy importante, muy lindo y da para ilusionarse.

¿Cómo se materializarán esas ilusiones en la cancha?

El estilo de juego que quiere el cuerpo técnico es salir siempre jugando, no rifar la pelota y se trabaja mucho en desdobles, paredes y en el contacto con la pelota. También se le da importancia a lo físico, pero no como se hacía antes, ahora se corre mucho con balón y tratando de hacer hincapié en el buen manejo del mismo.

Mucho se ha hablado de cómo atacará la U de Escobar, pero poco se sabe de cómo defenderá...

Escobar y su cuerpo técnico tienen un sistema de juego que trata de tener más el balón que el rival, lo que parece lógico, pero es muy importante. Y cuando no se tiene el balón, él nos obliga a correr y a que el primer delantero debe defender y los extremos deben volver. También se trabaja en líneas cortas, para tratar de tener al equipo en 30 ó 35 metros para incomodar al rival y que no tenga espacio para jugar. Hay muchos conceptos por aprender, no es fácil, pero lo estamos asimilando bien.

¿Será el portero titular?

No me considero titular en ningún equipo del mundo. Inclusive estando en la Católica de Quito, que jugué diez años, era uno de los capitanes y referente, no lo hice. Sería un error de mi parte, porque quién lo hace deja de entrenar bien, deja de cuidarse y de mirar al rival. Desde mi punto de vista, por mas que uno crea que va a jugar, igual debe generar competencia con los compañeros, para ver errores y aciertos. Por supuesto, quiero jugar, pero Cristóbal (Campos) también lo desea y debo esforzarme más. Además, este año es muy importante para mí, porque este año es el Mundial y tenemos posibilidades reales de ir con Ecuador, por lo que trataré de ser titular y lograr también ese objetivo.

No creo que Universidad de Chile contrate un refuerzo, que además viene trabajando hace años con el nuevo adiestrador, para dejarlo en la banca…

Por más que hayan traído y que yo haya trabajado con Escobar, igual debo responder. Podría llegar acá, porque todo lo que dices es cierto, y no cuidarme o creerme titular indiscutido. Pero tarde o temprano terminaré perdiendo el puesto y le tengo mucho respeto a esta institución, como para hacer algo así o pensar de esa forma.

¿Su contratación no tapa a los arqueros jóvenes de la U?

Esto será una competencia y sé que son jóvenes los tres, pero son parte del proceso. Pero bueno, a mí me han contratado también y debemos pelear en las mismas condiciones. Pero si uno revisa la carrera que hizo Escobar en Ecuador, se puede dar cuenta que en cuatro años hizo que cinco, seis o siete jugadores fueran vendidos y eso era un club mas chico que la U. Sé de lo que hablo y a lo que apunta Escobar, pero ellos también se deben ganar un puesto y tiene que haber una mezcla, para no darle toda la responsabilidad a los jóvenes.

Fue un proceso en un club más pequeño. En una institución tan grande no hay tiempo para procesos...

Te entiendo, pero… ¿qué sería para vos tener un año exitoso?

En lo inmediato que la U no pelee el descenso…

Escobar en los cuatro años que tuvo en Ecuador clasificó dos veces a la Sudamericana y dos a la Libertadores y en todas las temporadas, peleó el torneo. No hablo de un proceso a largo plazo, sabemos que hay un presente y es primordial. Si nosotros salimos campeones y a fin de año los titulares nos vamos todos por qué ninguno se formó acá, nada tendría sentido. Sería un éxito muy pasajero. Por eso cuando hablo de un proceso, me refiero a que debemos pelear este torneo, devolverle el prestigio al club y no descuidar lo que viene para adelante, pues hay talento joven y deben tener su propio camino.

Usted tendrá la pesada mochila de llenar el vacío que dejó Johnny Herrera y que Fernando de Paul no pudo completar...

La verdad es que no vengo a pensar en eso. No es mi trabajo pensar en eso. No vengo a reemplazar a nadie. Me contrataron y trataré de dar lo mejor de mí y por eso no entro en polémicas. Jamás me pondré a la altura de ningún arquero que estuvo antes y se lo dije el otro día personalmente a Johnny Herrera. Además, en todas las paredes del CDA está Johnny y se la importancia que tiene en esta institución. Pero no vengo a compararme con él, sería ilógico que me compare con él en todo sentido. Yo vengo a tratar de ser un aporte y cuando me toque partir, espero que se acuerden que estuve aquí y no me comparen con nadie. Lo que sí sé es que puedo atajar en un equipo grande como éste y sé lo que es jugar cosas importantes, pero de ahí a compararme con los que estuvieron antes, no. No me meto en eso.

¿Le duele o molesta que Herrera prefiera que ataje Campos?

Está perfecto. Jamás opino de opiniones. Y si Johnny considera que la mejor opción es Cristóbal, está en todo su derecho. Y no voy a decir si me duele o no, esas son cosas que hay que entender, él está en otra faceta de su vida y opina de fútbol y hay que respetar su opinión, como la de todos.

¿No se siente más presionado a rendir?

No, no lo siento. Hace dos años que trabajo con un persona para entender que todos los partidos tienen la misma importancia siempre...sean Eliminatorias, Copa América o Torneo Nacional. A todos les doy la misma importancia, pero tampoco les entrego dramatismo. Eso no le sirve a los jugadores, eso es para los hinchas y nosotros tenemos que entender el fútbol desde otro lugar.

No es lo mismo atajar en la U que en otro equipo...

Se cuál es la responsabilidad de atajar en la U, pero no me siento presionado como para ponerme nervioso y no poder atajar. Si cometo un error no será por nervios, será por que soy humano y me puedo equivocar.

¿También trabaja la parte sicológica?

En el coach individual te enseñan a no perder la concentración, a no sobrevalorar los partidos, ni tampoco a infravalorarlos. Si yo no hubiese trabajado esta parte antes de la Copa América, hubiese sido imposible que yo disfrutara esos partidos. Gracias a Dios nadie se entra a jugar la vida dentro de la cancha, porque esto es un juego y no una guerra.

No es eso lo que sienten los hinchas ...

Yo también lo hice, cuando era hincha de Rosario Central. Pero los que estamos dentro del fútbol debemos entender que no se puede pensar que te vas a morir si no ganas un partido. Uno no puede entrar a la cancha pensando que es una guerra, porque eso no es real y lo verdadero es que jugarás once contra once y quien haga las cosas mejor, ganará el partido.

Ahora lo citaron para defender a Ecuador, ¿cómo analiza las Eliminatorias?

Quiero que Ecuador vaya al Mundial y atrás hay una camada de equipos, entre ellos Chile, que pelea por los otros puestos. Entiendo que quedan pocas fechas y que no será fácil. Además estas son Eliminatorias raras, irregulares y todos pierden puntos. Será complicado y espero que Ecuador pueda clasificar.