Héroes de la UC con el futuro colgando

La UC tiene un problema a la vista: el 31 de diciembre. Ese día, varios de sus jugadores terminan contrato, entre ellos, los héroes de la épica clasificación a octavos de la Copa Sudamericana. Los goleadores de la mágica noche de Diego Buonanotte y Fernando Zampedri.

El Enano renovó su vínculo la temporada pasada. “La realidad es que Diego tiene contrato hasta el 31 de diciembre”, dice Leo Arpino, su representante. “Entonces, a partir del 1 de enero de 2021, puede jugar en cualquier equipo del mundo. Hasta el momento, nadie de la UC me ha llamado o se ha acercado a Diego para extender el contrato hasta que termine el campeonato en Chile o más allá”.

Un problema significativo si se considera que el torneo se seguirá jugando en enero próximo, con las ocho fechas finales del certamen. Y están vivos también los cruzados continúen avanzando en el terreno internacional. “No tenemos ningún conflicto con la UC. Al contrario, Diego está muy agradecido, pero hasta ahora nadie se ha acercado para conversar sobre su continuidad. Para nadie es un misterio que está más fuera de dentro”, cierra.

El caso de Zampedri es igual o más complicado, como deja en claro Ricardo Carloni, vicepresidente de Rosario Central, club dueño del pase: “El jugador tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2020, por lo que tiene que estar acá el 1 de enero, entrenando con Central; el técnico lo tiene considerado. Si la UC quiere que continúe, tiene que pagar la opción de compra, que es de US$ 1,8 millón”.

Y añade: “En junio los llamamos y optaron por no hacer uso de la opción de la compra, que en ese momento era de US$ 1,5 millón. No hay ninguna posibilidad de que siga a préstamo hasta que termine el torneo chileno o la Sudamericana. Ninguna. Se lo digo yo, como vicepresidente de Central”.

“Estamos evaluando todas las renovaciones pensando en el presupuesto. Debemos evaluar qué hacemos con Fernando, pero estamos contentos con él”, dijo José María Buljubasich, gerente técnico de Cruzados, en radio Agricultura.

La UC también se proyecta con Ariel Holan. No quiere que suceda lo mismo que con sus antecesores, que aprovecharon una cláusula para irse después de un año, pese a lograr el título. Por eso, la idea es modificar el contrato a Holan a cambio de una extensión o una mejora salarial. “Ya tenemos una conversación preliminar; veremos si se puede llegar a un acuerdo”, añadió Buljubasich.