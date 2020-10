Arriba de la Zampedrineta: El viaje desde los insultos a las alabanzas del goleador cruzado

Todo comenzó como una broma, como una especie de juego entre los hinchas de Universidad Católica, principalmente, entre quienes criticaban al argentino Fernando Zampedri (32 años) y aquellos que confiaban en él. En esa discusión no había puntos medios. O se estaba arriba de la Zampedrineta o se estaba abajo.

La disputa se daba en redes sociales, por supuesto, con ácidos tuits e ingeniosos memes. Los primeros partidos del delantero no fueron fáciles. Pocos goles y muchas ocasiones perdidas, algunas imperdonables, hicieron que se ganara insultos y reproches en más de una oportunidad. Para una gran parte de los simpatizantes la cuestión era simple: otra vez la UC se había equivocado al traer un 9, otra vez había llegado un paquete desde el país transandino. Y todo por traer algo barato y no querer invertir.

“Si me erré un gol o no, ya pasó, yo sigo trabajando en lo personal para seguir creciendo, teniendo oportunidades y tratar de convertir. Ese es mi trabajo”, decía Zampedri, en septiembre, luego del duelo ante Gremio, en Santiago, donde convirtió un gol, pero desperdició dos opciones clarísimas.

Sin embargo, en la otra vereda estaban los aficionados más pacientes, los que parecían ver en el atacante cualidades distintas a las de los últimos centrodelanteros que llegaron a San Carlos de Apoquido, como Santiago Silva y Sebastián Sáez. Había algo que los inclinaba a apoyar al jugador y no a matarlo. Pese a todo, el ex Rosario Central igual estaba entre los goleadores del Torneo Nacional y se las rebuscaba como fuese para marcar en la Copa Libertadores. Luchando, molestando, metiendo el zapato, de la forma que sea, pero ahí estaba. Decía presente.

Entonces nació la Zampedrineta. ¿Y qué es? En un sentido literal, se trata de solo un auto o camioneta manejada por el artillero. Tan simple como eso. Ahora bien, en sentido figurado, el significado es distinto: es el triunfo de quienes siempre creyeron en las virtudes del ariete, de quienes siempre enfrentaron a sus críticos con la siguiente advertencia: “Está bien, critíquenlo, pero después, cuando sea la figura, no se suban al carro de la victoria, no se suban a la Zampedrineta”.

Ya no hay nadie que quiera quedarse abajo. Hoy todos están arriba de la Zampedrineta, sobre todo, después de la gran actuación del delantero ante Internacional de Porto Alegre, anoche, en la precordillera. Zampedri fue el héroe de un gran triunfo del bicampeón chileno por 2-1 ante el puntero del Brasileirao, que no llegó a la precordillera a pasear, sino a intentar ganar para adjudicarse el Grupo E de la Copa Libertadores, donde competía, además, con su archirrival, Gremio.

Casi lo consigue, de no ser por el esfuerzo y el carácter que exhibió el equipo de Ariel Holan, que supo reponerse rápidamente a la desventaja inicial, tras la mano penal de César Pinares, que Andrés D’Alessandro transformó en gol; de no ser por la pelota que Valber Huerta sacó literalmente de la línea; de no ser por la espectacular corrida de Edson Puch, que impidió el remate de Yuri Alberto en un feroz contragolpe del Colorado; y, por supuesto, de no ser por los dos goles del argentino, el último de chilena, tras una gran patriada del mismo Puch, cuando el partido ya se iba y el marcador no se movía del 1-1.

Esta vez Zampedri fue la cara de la UC. Buscó desde el primer minuto su gol. Cuando más se le necesitaba, se echó el equipo al hombro, como hace rato no pasaba con otro jugador que no fuera José Pedro Fuenzalida o Luciano Aued. El argentino comienza a ser un baluarte del equipo de Holan, con una actuación que, si no es consagratoria, pega en el palo.

Al final, Pinares tenía razón. “No sabía que lo estaban matando, porque no leo la prensa. Me parece raro. Fernando lleva seis goles y está entre los goleadores del campeonato. ¿Qué delantero no se pierde goles y luego los hace? El otro día hizo el 1-0 (ante Gremio). No estamos dándole ánimo o algo así, porque es un jugador de experiencia. Obviamente, tiene el apoyo de todos nosotros. No estoy de acuerdo con que lo estén matando. Si está dentro de los goleadores del fútbol chileno es por algo. ¿Qué delantero no se pierde goles?”, decía el volante, en defensa de su compañero.

El delantero, que se encuentra a préstamo en Católica hasta fin de temporada con una opción de compra de US$ 1,5 millón, también juega con lo de la Zampedrineta. Y lo mismo hace el club a través de sus redes sociales, donde adoptó el término que sus hinchas popularizaron. Hasta en el camarín, entre sus propios compañeros, hay bromas al respecto. Por ejemplo, anoche, cuando Cruzados subió en su cuenta de Instagram una foto del goleador con el premio a la figura del partido, Ignacio Saavedra comentó: “Arrebataooo dando vuelta en la Zampedrinetaaaa”, mensaje acompañado de notas musicales y de una cara feliz con ojos de corazón, en referencia a una canción de reggaetón.

No han sido tiempos fáciles para el argentino, que vive una revancha en San Carlos de Apoquindo, luego de estar un año sin jugar producto de una rebelde lesión en el tobillo derecho. Fue todo un conflicto, porque el jugador acusó a un médico de Rosario Central de ocultarle que tenía una lesión de ligamentos en la zona, de la que fue operado meses después, período en el que jugó varios partidos infiltrado. “Fue una locura lo que hicieron con mi lesión, estuve todo el semestre mal y nadie me lo dijo. Jugué todo un semestre con el tobillo todo roto”, acusó.

Hasta ahora, el tobillo no ha sido tema en el cuadro de la franja. Su rendimiento tiene muy satisfecho al directorio de Cruzados, que también se subió arriba de la Zampedrineta, y busca una fórmula para que continúe en el club en 2021. La opción de compra es alta, por lo que la UC se inclina por prolongar el préstamo. Para eso, tendrá que negociar con el elenco rosarino, dueño del pase, desde donde miran con atención el rendimiento del nacido en Chajarí, por el que han recibido el llamado de clubes importantes, tal como el delantero lo reconoció.