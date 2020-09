Zampedri: “Si me erré un gol o no, ya pasó; yo sigo trabajando”

Fernando Zampedri abrió la ruta del triunfo de la UC sobre Gremio. El argentino se matriculó con un gol de buena factura dentro del área. Sin embargo, antes y después de su conquista desperdició dos inmejorables ocasiones, que opacaron su actuación.

Hoy, el delantero se refirió a esa situación, en la previa del viaje de Universidad Católica a Cali, para enfrentar este miércoles al América. “Lo que no se hizo, ya pasó. Hoy estamos pensando en el miércoles. Lo que no se puede hacer se trabaja para que se pueda hacer en otro partido. Si me erré un gol o no, ya pasó, yo sigo trabajando en lo personal para seguir creciendo, teniendo oportunidades y tratar de convertir. Ese es mi trabajo”, sostuvo.

“El aporte del gol para un delantero es sumamente importante, pero nosotros buscamos formas diferentes de laburar los partidos, trabajando en equipo. Tanto yo como mis compañeros queremos hacer goles. En este equipo, los volantes y los extremos están teniendo mucho gol también. En lo personal siempre quiero hacer goles. Las situaciones están, así que me quedo contento por eso. Hay que seguir mejorando día a día y ojalá se pueda repetir el miércoles”, agregó.

Con respecto al duelo frente a América de Cali, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el transandino aseguró que intentarán algo parecido a lo realizado ante los brasileños: “Nosotros vamos a tratar de hacer algo similar a lo que hicimos contra Gremio, tratar de jugar por las bandas y tratar de dañar por los costados al rival, ser profundos y alejarnos de lo fuerte que tienen ellos y encontrar los espacios”.

También se refirió al desgaste y a la seguidilla de partidos que tienen por delante. “Físicamente estamos muy bien. Decidimos ir partido a partido y estamos preparados jugar el miércoles por Copa Libertadores y el sábado ante Everton. Obviamente, todos los días hay que mejorar, pero si uno gana puede estar más tranquilo y buscar puntos de mejora, pero siempre tratando de imponer nuestro juego. Era algo que veníamos tratando de hacer en los dos planos de la misma forma”.