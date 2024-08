Historia pura: la premiación a Francisca Crovetto y el Himno Nacional de Chile tras la medalla de oro en París 2024

El himno chileno suena por primera vez en 16 años en una premiación en los Juegos Olímpicos. La responsable es Francisca Crovetto, quien conquistó el oro en la prueba del Tiro Skeet de París 2024 tras una definición infartante frente a la británica Amber Jo Rutter.

Fue un momento de explosión emotiva, tanto en el campo de tiro como en las gradas. Las banderas chilenas se lucían con orgullo y los aplausos comenzaban a multiplicarse cada vez más. Todo era un adelanto de lo que se vendría cuando la oriunda de San Miguel subió al podio.

Ahí todo llegó a su límite. Con Crovetto al centro, mirando la bandera chilena, el himno nacional comenzó a resonar en el Centro de Tiro Chateauroux, algo que no sucedía en un evento olímpico desde 2004, cuando Chile se colgó dos oros gracias al tenis.

Es una de las postales que tendrán estos Juegos, la de la primera medallista de oro que tiene el país cantando el himno patrio con la medalla presea dorada en su pecho. Lo consiguió en su cuarta aventura olímpica tras sus pasos por Londres, Río de Janeiro y Tokio.

“Estoy demasiado feliz, es un sueño. El 2004 soñé con estar en unos Juegos Olímpicos, estos ya eran mis cuartos y los miedos de no volver a hacerlo bien, siempre estaban presentes. Yo veía al Nico y al Feña, que me inspiraron, y de verdad que me atravesó el corazón todo el apoyo de la gente”, confesó tras el momento.

“Trabajamos mucho para llegar a este día con todo mi equipo y mi familia. Lo más lindo del mundo es poder tenerlos a ellos en la tribuna, porque sin ellos habría sido imposible. También le envió un abrazo gigante a mis hermanas y a mi papá sobre todo, porque se lo prometí y acá está”, agregó.