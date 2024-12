Histórico de la U carga contra la ANFP por la ley Almirón: “¿Significa que quedamos como giles?”

Este miércoles se aprobó la ‘ley Almirón’ en el Consejo de Presidentes de la ANFP. Se trata de una propuesta del directorio de la ANFP que prohíbe el ingreso a los estadios de los entrenadores que estén suspendidos por el Tribunal de Disciplina. Hasta ahora no podían mantener contacto con sus dirigidos desde la salida del lugar de concentración. No podían usar el mismo bus, ni ingresar al vestuario. Pero si estar en el recinto. Ahora tampoco se podrá. La determinación se da luego del turbulento cierre de Primera División, marcado por la denuncia de Azul Azul a Jorge Almirón por su supuesto desacato en el enfrentamiento entre Colo Colo y Huachipato. Una situación que no fue probada y finalmente la rechazaron las Primera y Segunda Salas del tribunal.

“Se entenderá que un Director Técnico sancionado por el Tribunal de Disciplina participa de un partido, cuando de cualquier forma o por cualquier medio imparta instrucciones a la banca de suplentes. En el evento que el Director Técnico titular de un determinado club estuviese suspendido por sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina, tal técnico tendrá prohibido el ingreso al estadio en el que juegue su equipo”, se especifica en el nuevo dictamen .Se retiró el último inciso de la propuesta. “La reiteración de la conducta sancionada en el inciso primero por parte de un club, dentro de una misma temporada, será causal para que el Directorio proponga su desafiliación al Consejo de Presidentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12º inciso final de los Estatutos”, especificaba. La moción fue rechazada por Colo Colo.

Johnny Herrera es uno de los grandes referentes de la U. (Foto: Photosport)

La situación genera diversas opiniones. Una contraria es la de Johnny Herrera. El exguardameta, plenamente identificado con Universidad de Chile, criticó duramente a la ANFP. “¿La ‘ley Almirón’ significa que todos quedamos como giles?”, planteó el exarquero, en si tribuna como comentarista deportivo en TNT Sports.

Según la interpretación que hace el excapitán de la U, la nueva regla deja entrever que la acusación de Azul Azul si pudo haber tenido asidero. “Toda la gente que pensaba que no se habían comunicado, que el Tribunal de Disciplina no sancionó porque según ellos no tenían las pruebas suficientes y ahora sacan la ‘ley Almirón’”, sentenció.