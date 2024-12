La reforma a las divisiones inferiores hace explotar el Consejo de Presidentes de la ANFP

El Consejo de Presidentes de la ANFP vuelve a sesionar. Todavía le quedan varias materias por resolver. Hay una que cobra una importancia crucial, por distintas razones: la reforma a las divisiones inferiores en el fútbol nacional. Sin ir más lejos, la posibilidad de disminuir categorías a través de la fusión produjo variadas reacciones y hasta manifestaciones públicas, como marchas en todo el país.

Esa controversia hizo explotar la cita de este jueves, en Quilín. Los presidentes de los clubes no lograron ponerse de acuerdo respecto de la forma en que se organizarán las respectivas categorías y sus relativas competencias. En ese plano, se produjo una acalorada discusión y se adoptó una determinación: posponer la discusión para otra reunión.

Regionalización y fusión

Inicialmente, para frenar la convulsión que había producido la sola mención de la idea, la ANFP se había comprometido a mantener el orden actual. Esa propuesta, sin embargo, no convence a los clubes. Sobre todo a los que abogan por una reducción que redunda en una disminución de los costos, a la larga, la principal preocupación de las entidades.

En esa línea, se decidió la conformación de una comisión que tendrá que evaluar propuestas respecto de los puntos cruciales: la fusión de categorías, la regionalización de los torneos, la eliminación de la Copa Futuro, que permitiría retrasar el inicio de la temporada y, otra vez, la eliminación de las categorías más pequeñas.

El debate se tornó álgido. De hecho, reflotó la idea de reformular los torneos y las categorías. Sin embargo, el intercambio de ideas derivó en una situación también fundamental: si los dirigentes estarían dispuestos a asumir públicamente los costos de imagen que derivarán de una decisión esencialmente impopular.

El Consejo de Presidentes de la ANFP. (Foto: Photosport)

La explicación

La discusión, que ya lleva un par de meses de desarrollo, se centra en un aspecto económico. Se estima que la organización de los torneos infantiles y juveniles le demanda a la ANFP una inversión cercana a los US$ 5 millones, una cifra compleja de abordar para una organización que ha experimentado problemas financieros que la obligan a realizar permanentes ajustes.

En ese momento, la explicación se atribuyó a la disminución de ingresos por el término de la relación económica con las casas de apuestas. Se ejemplificó en el corte abrupto que se tuvo que realizar con Betsson, que pagaba US$ 2,5 millones por temporada (a razón del naming right del campeonato) para evitar temas legales. “Nos dijeron que se había cortado ese contrato y que, de alguna manera, había servido para que a los clubes no los persiguieran más con las casas de apuestas. Pero que eso trajo mermas económicas en la ANFP” explicaron internamente.

En ese escenario, se había acordado con antelación distribuir la carga equitativamente entre la entidad que preside Pablo Milad y los clubes. Es decir, que cada parte se hiciera cargo de la mitad de los respectivos costos operacionales. Sin embargo, ese pacto sufrió un notorio retroceso. Derechamente, se desconoció ese acuerdo.

En una entrevista con El Deportivo, Milad había entregado un mensaje de calma. “Vamos a ver fórmulas de financiamiento, en conjunto con los clubes. Aquí no va a ser una canalización completa a los clubes, sino que van a ser fórmulas de financiamiento en conjunto. No hay eliminación de categorías como se especuló, pero sí se va a formar una comisión. Los resultados no se ven mañana, se ven en varios años más. Basándonos en eso, hemos cambiado completamente la estructura del fútbol formativo a nivel de selección. La ANFP puede aportar menos, pero nunca dejará de aportar. Eso sí, tiene que ser en conjunto con los clubes. Tenemos que ver la fórmula para financiarlo. Todos sabemos que los recursos que entran a la ANFP no son los de antes”, había dicho.