Holan se entusiasma: “Queremos llegar lo más alto que podamos”

Universidad Católica no hizo un buen partido y perdió por 0-1 ante River Plate de Uruguay, en San Carlos de Apoquindo. Sin embargo, le alcanzó para clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde se encontrará con Vélez Sarsfield.

“Fue un partido duro. Ellos se replegaron bien. A nosotros nos costó entrar a campo rival con claridad y cuando lo hicimos nos cortaron con infracciones. Tampoco estuvimos con la lucidez y agresividad de otros partidos. De modo tal, que si no fuera por esa jugada, que fue el único tiro al arco que tuvieron, este era un partido de cero a cero”, dijo Ariel Holan.

“Algo bueno habremos hecho para estar en esta instancia. Vamos a enfrentar a Vélez, veremos cómo nos recuperamos y cuando jugaremos. Queremos llegar lo más alto que podamos. Vélez es un equipo muy duro, que tiene futbolistas desequilibrantes de tres cuartos en adelante. Tendremos que tener mucha atención defensiva y con la posesión hacer lo que hicimos hoy, pero mejorando en encontrar los caminos para llegar al arco rival como a nosotros nos gusta”, agregó.

Eso sí, el argentino espera más precisión a la hora de atacar. “Hicimos cosas buenas, excepto en la jugada del gol. El equipo defendió bien en los contragolpes y en la pelota parada, que no lo habíamos hecho bien. No entramos prolijos a campo rival”, apuntó.

Mientras que Valber Huerta valoró la clasificación, aunque reconoció que no quedaron conformes con el resultado. “Estábamos muy enfocados en clasificar, aunque no se nos dio de la forma en que queríamos. Se hizo un buen partido de visita. Fue importante conseguir los dos goles allá. Al final, eso nos da la clasificación. No es el resultado que queríamos, pero es mejor trabajar los errores estando en cuartos de final”, concluyó.

Ya piensan en la U

Universidad Católica, que se embolsó US$ 600 mil por pasar a cuartos, tiene que dar vuelta la página rápidamente, ya que este domingo visitará a Universidad de Chile, en el Estadio Nacional. Los cruzados son líderes del torneo local y para mantener o ampliar la distancia deben vencer a los azules.

Algunos jugadores terminaron con problemas físicos, como los defensas Germán Lanaro y Tomás Asta-Buruaga. “Primeramente, lo de Germán no es nada más que una fatiga muscular, y lo de Tomás no sabemos qué le pasó. Siente que le agarró el cuádriceps y nada más”, detalló Holan.

¿Estarán ante la U? “Acabamos de terminar de jugar y, excepto lo de Tomás, el resto está con algunos golpes, pero de acá al domingo tenemos un tiempito para poder recuperarnos”, aseguró el técnico.