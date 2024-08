Humberto Mansilla y Gabriel Kehr quedan fuera de la final del lanzamiento del martillo en París 2024

El atletismo comenzó de forma ingrata para los representantes nacionales del lanzamiento del martillo. Gabriel Kehr y Humberto Mansilla no pudieron estar entre los 12 finalistas que entraron a la pelea por las medallas.

En el caso de Kehr, este fue parte del Grupo B de la competencia e inició su actuación con un lanzamiento de 72,28 metros. En su segundo intento, registró 72,12 metros y fue en el tercero en el que logró su máxima distancia al enviar el peso a 72,31 metros.

Mansilla, por su lado, integró el Grupo A, comenzando con un intento en el que alcanzó los 71,75 metros. El siguiente fue el que más lejos llegó, con 71,83 metros. En su último intento, bajó el registro a 70,81 metros.

De esta manera, ambos quedaron al margen de la final, con Kehr ubicándose en el lugar 20 de la clasificación general. En tanto, Mansilla finalizó en el lugar 24 de 32 competidores.

“Me sentía bien, me sentía tranquilo, pero no he podido sacar buenos entrenamientos lanzando lejos. Tengo buenas sensaciones, pero el martillo lamentablemente no me vuela. Pero hay que seguir trabajando, analizar las cosas que estamos haciendo mal y seguir dándole”, comentó Kehr tras su actuación.

A su vez, Mansilla indicó que “es un debut lamentable, ya que no pudimos cumplir las expectativas. Venía con molestias en la espalda de aproximadamente un mes, las cuales no pude borrar del todo y me jugaron en contra en este debut en París”.

En esta especialidad destacó el canadiense Ethan Katzberg, quien lideró la prueba clasificatoria con una marca de 79,93m. Su compatriota Rowan Hamilton quedó segundo, registrando 77,78 metros en lo que se transformó en su mejor registro personal.

El último cupo lo alcanzó el alemán Merlin Hummel con una distancia de 75,25 metros.