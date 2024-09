“Humillante”: la prensa inglesa condena a Ricardo Gareca tras el cambio de Ben Brereton

Ben Brereton fue uno de los jugadores más afectados en la histórica caída de la Roja ante Bolivia. Este martes jugó apenas 34 minutos. Ricardo Gareca se dio cuenta de que su plan inicial no estaba surtiendo el efecto esperado y decidió hacer una modificación. El que ingresaba era Vicente Pizarro. Ahí salió el ariete del Southampton. La situación del delantero en la Selección llegó hasta Inglaterra, donde usan fuertes calificativos para explicar lo vivido en Santiago.

El medio The Sun explicó que el presente del equipo del chileno en la máxima competencia británica no es el mejor y eso ya tiene mermada su tranquilidad, puesto que no ha podido anotar, a diferencia de su paso por Sheffield United, donde marcó seis veces. “Dado que el equipo de Russell Martin ha comenzado la temporada con tres derrotas en la Premier League, es poco probable que muchos jugadores del Southampton no estén llenos de confianza”, señalan.

El técnico sacó al delantero a los 30 minutos del primer tiempo. Foto: Photosport

“Brereton Díaz, de 25 años, podría regresar de sus obligaciones internacionales aún más conmocionado después de hacer un viaje de 7.000 millas para jugar por Chile, solo para ser retirado anticipadamente por Vicente Pizarro. Se ha revelado que el delantero fue retirado anticipadamente debido a su desempeño, no a una lesión”, complementan.

Además, se refieren a la tensa relación que ha mantenido el atacante con el entrenador. “A principios de año, Gareca dejó de lado a Brereton Díaz porque no hablaba español y no podía comunicarse con sus compañeros de equipo. Brereton Díaz nació en Stoke de padre inglés y madre chilena”, apuntan.

Sin embargo, la sentencia más fuerte estuvo en la bajada del artículo, donde dicen: “La estrella del Southampton enfrentó una humillante despedida durante el clasificatorio para la Copa del Mundo de 2026 contra Bolivia“.