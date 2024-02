Ignacio González, arquero de Everton: “Fue impactante ver a toda la gente arrancando; un jugador nuestro también se vio afectado”

Ignacio González (34) decidió dejar O´Higgins de Rancagua en este período de fichajes para vivir una nueva etapa con el cuadro de Everton de Viña del Mar. En el año 2013, el portero llegó a la Quinta Región proveniente desde Colo Colo y rápidamente se impregnó con la cultura y los valores que transmitía la institución.

En aquella oportunidad, le tocó presenciar el gran incendio que se produjo en Valparaíso en abril de 2014. Ahora, la historia parece haberse repetido. Con los siniestros que devastaron los cerros y hogares viñamarinos durante los últimos días, González volvió a experimentar en carne propia las llamas de una ciudad que nuevamente lo recibía con una situación plagada de dolor y sufrimiento.

En relación al complejo escenario que se vive en los días posteriores al desastre, el portero decidió hablar con El Deportivo para comentar sobre la ayuda que está llevando a cabo en conjunto con el club, además de dar un adelanto de sus aspiraciones con Everton para este Campeonato Nacional y la fase previa de la Copa Sudamericana.

¿Cómo está la zona horas después de lo sucedido?

El tema en Viña ha sido súper difícil, sobre todo en el lado de los cerros, en Villa Dulce y en Independencia. Ha sido bastante impactante ver todas las imágenes y vivirlo de cerca. Por mi parte, tuvimos suerte de que unos familiares de Villa Dulce se salvaron. Fue sorprendente tener que ir a buscarlos con sus cosas y sus animales para que no les pase nada. Menos mal la sacamos barata, pero mucha gente se vio afectada con esto.

Mencionó a familiares y seres cercanos, pero ¿A usted le afectó de manera directa?

A mí directamente, no. En la zona en la que vivo yo, gracias a Dios no pasó nada, no hubo ningún tipo de incendio. Lo lamentable fue por el tema de los familiares que se vieron afectados. Gran parte de las pérdidas fueron materiales, pero lo importante es que no les pasó nada, tanto a ellos, como a los animalitos que pudimos sacar.

¿Se ve una región devastada?

Claro. Es un tema fuerte de poder ver todo lo que pasó. Por ejemplo, en el Salto, en el Troncal, eran lugares donde uno transitaba a diario. Fue impactante ver a toda la gente arrancando y dejando todas sus cosas de lado. Es bastante chocante. Estando en Everton, me tocó colaborar hace diez años para el incendio de Valparaíso y siento que este ha sido peor que el otro.

¿Hay compañeros o funcionarios del club que hayan sufrido pérdidas materiales o de algún ser querido?

Hay una tía del aseo que perdió todo. Todas sus cosas. Un jugador nuestro también se vio afectado con el tema de la casa y cosas materiales. Es un chico que salió de acá que se llamaba Benjamín Rivera, que ahora está jugando en el sur y la pasó muy mal. También Pedro Sánchez que le mando un abrazo fuerte por lo que le pasó, porque estaba colaborando con sus familia ahí en Miraflores y sufrió un daño en la cara.

¿Pudo hablar con ellos? ¿Qué le dicen?

No hemos podido contactarnos con ellos porque con todo lo que está pasando están en otra. Les estamos enviando mensajes de apoyo y colaborando en lo más urgente que necesiten.

¿Como club están organizando campañas de ayuda? ¿Podría describir de qué manera están ayudando a la gente de Viña?

Como jugadores hicimos una colecta y salimos en ayuda de la gente. Con algunos compañeros hemos ido a terreno. Desde el mismo club están viendo en conjunto con las autoridades para ver cómo nosotros podemos colaborar. Es súper importante que toda la ayuda que se haga vaya bien canalizada y que si vamos a ayudar como plantel de jugadores, lo hagamos de forma ordenada para no interferir con las labores que está haciendo la gente y los Bomberos.

El estadio Sausalito ha sido un punto neurálgico clave para recolectar aportes…

Ha sido un centro de acopio y hay varias zonas que también son importantes acá en Viña, que han colaborado para que la gente vaya a hacer su aporte. Por ejemplo, acá en el club, estamos recibiendo cosas en nuestro campo de entrenamiento. Toda la ayuda que podamos juntar, más toda la parte que vamos a poner nosotros en ir a terreno y estar con la gente, es lo que haremos apenas nos indiquen.

¿Se puede tener la cabeza del fútbol considerando toda esta tragedia que afecta la zona?

Muchos partidos se suspendieron esta semana. Acá lo más importante es que Viña salga a flote y nos levantemos lo más rápido posible. Yo creo que eso es lo primordial, sobre todo en una situación tan lamentable como la que está pasando. Si luego todo eso empieza a mejorar con el tiempo, no hay problema en que después de eso siga el fútbol.

¿Cómo fue llegar nuevamente al club después de 10 años y ya en poco tiempo tener que ver algo como esto?

Es que lo que pasa es que tengo muchos familiares acá. Entonces, durante toda la etapa de mi carrera he viajado constantemente a Viña. No es solamente que he venido por trabajo. El tema de los incendios es bastante común acá. Ahora se está investigando porque se dice que muchos son intencionados, entonces no se puede entender cómo hay gente que tenga tanta maldad. Por esto, es algo que todos los ciudadanos y las autoridades tenemos que tomar cartas en el asunto para que no vuelvan a ocurrir.

Llevándolo a un lado más deportivo ¿Cómo fue su retorno a Everton durante este mercado de pases?

Contento por el interés que mostró Everton, no solamente este año, sino que en años anteriores también habían puesto un interés por mí y eso obviamente inclina la balanza en que uno se sienta muy valorado y muy querido. Además, ya nos conocíamos, entonces ya sabían de mí profesionalmente y como persona. Este proyecto que está armando el Grupo Pachuca y Everton me sedujo mucho. Everton es un equipo siempre complicado de enfrentar, yo lo viví como rival de ellos en temporadas pasadas. Se quedó el técnico con todo su staff y tienen una idea de juego súper clara y han venido haciendo muy buenas campañas años anteriores. Ahora se han reforzado muy bien y se han quedado muchos jugadores que tenían opciones de partir, entonces vi que en el fondo hay un proyecto interesante.

¿Para qué está Everton en esta campaña, tanto en el ámbito nacional como en la fase previa de la Copa Sudamericana?

Nos hemos ido planteando de forma individual y colectiva ir paso a paso. Hasta el partido de la Copa Sudamericana, hay un par de fechas que también van a ser súper complicadas. Tenemos partidos de local, tenemos un par de visitas y luego ese partido clave para nosotros. La experiencia también me ha enseñado que hay que ir trazando objetivos todos los fines de semana. En este caso, estamos mentalizados en que los compañeros nuevos se acoplen bien y que arranquemos bien con Palestino en la primera fecha.

¿Está al tanto de lo que está ocurriendo con el Sifup y la paralización del fútbol chileno? ¿Cuál es su opinión de la polémica con el aumento de cupos de extranjeros?

No voy a referirme mucho a eso, sobre todo por el momento que está pasando la región. Yo creo que en el fondo no corresponde tocar ese tema. Nosotros en la interna ya hablamos con el capitán, dimos nuestra opinión y él es el encargado de pasar el mensaje de lo que pensamos en Everton.