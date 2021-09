Inzaghi en la previa del choque contra el Real Madrid: “Tenemos la oportunidad de escribir un capítulo fantástico”

El Inter se alista para enfrentar el primer partido de una nueva edición de la Champions League. Este miércoles la escuadra de Alexis Sánchez y Arturo Vidal se enfrentará al Real Madrid por la primera fecha de la fase de grupos de la competencia, que además comparten con el Shakhtar Donetsk y el Sheriff Tiraspol.

En la previa del partido, el técnico de los nerazzurri, Simone Inzaghi, realizó un análisis de su rival y de lo que viene para el equipo en la competencia europea.

En su análisis, el DT expresó que la experiencia de la temporada anterior, en la que no lograron superar la fase de grupos no será un factor en este nuevo desafío. “Creo que eso es cosa del pasado. Ahora tenemos la oportunidad de escribir un capítulo fantástico aquí y ahora. No será un grupo fácil, pero esperamos clasificarnos”.

Esto se basa en todo lo aprendido por el equipo en los últimos meses. “La experiencia es crucial en estos juegos. Desde el sorteo sabemos que además del Real Madrid hay otros dos equipos que harán todo lo posible por causarnos problemas. Nos hemos recuperado tras el partido de la Sampdoria y nos estamos preparando bien para el partido del Real Madrid. Tienen mucha historia, un gran entrenador y grandes jugadores. Queremos hacer nuestro mejor esfuerzo”, comentó.

En cuanto al juego del Real Madrid, intentará frenar la zona de creación de juego de los merengues. “Con (Luka) Modric de vuelta, el juego de pases del Real Madrid es muy bueno. Saben cómo usar el espacio y encontrar espacios; debemos asegurarnos de mantener bien el balón cuando lo tenemos y hacer que nuestros oponentes corran tanto como sea posible”.

“Obviamente están muy bien organizados. Hemos analizado sus primeros cuatro partidos de esta temporada. Los equipos de Ancelotti tienen un gran juego de ataque, pero también están muy bien preparados en defensa. Pueden castigarte en cualquier momento”, complementó.

El duelo entre el Inter y el Real Madrid está programado para este miércoles 15 de septiembre a partir de las 16.00 horas.