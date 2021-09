Poderoso por arriba, físico y táctico: las virtudes de Santos, el nuevo atacante de Colo Colo

La llegada del venezolano Christian Santos representa toda una incógnita para el medio chileno. Un delantero alto, con el biotipo del 9 moderno, quien ha hecho casi toda su carrera en Europa. Un fichaje que debería satisfacer los requerimientos del técnico Gustavo Quinteros.

En contacto con La Tercera, Natxo González, uno de los técnicos españoles que lo dirigió en la península ibérica entrega las claves de su juego.

“Es un delantero puro, un hombre de área, con gol. Es muy poderoso en el juego aéreo. Anda muy bien en centros laterales, desde los costados. Tiene un gran impulso, lo que le otorga un gran remate de cabeza. Maneja bien las dos piernas. Esos, básicamente son sus puntos más fuertes”, asegura el ex técnico del Deportivo La Coruña.

Pero el vasco abunda más en su descripción. Confirma que su estatura, 1,84 m., le permite entregar otras variantes al juego de sus equipos. Sobre todo por la manera en la manera en que se mide frente a los rivales.

“Dentro del área es un jugador muy físico. Es muy fuerte en el cuerpo a cuerpo. Juega muy bien de espaldas al arco. Nosotros en el Deportivo lo ocupábamos mucho en esa faceta, porque protege muy bien el balón. Es un futbolista difícil de anticipar, porque físicamente es muy poderoso. Es preciso en eso de aprovechar los balones que quedan muertos, tiene un gran olfato de gol”, asegura González.

Asimismo, reconoce que “es un jugador muy importante en la cercanía del área, como delantero centro. Quizás lejos del área le puede costar más, como a la mayoría de los futbolistas de su tipo”.

Delantero táctico

Aunque Natxo González asegura que no sólo es un goleador. Los movimientos del venezolano, el fichaje de último minuto de los albos, permiten entregar otras más variables en la ofensiva. Las mismas que podría dar al ataque de Colo Colo.

“Es jugador muy dinámico, no es estático. Si le pides que se desmarque en diagonal o por los costados, no tengas dudas de que lo hará. Tácticamente es bastante disciplinado, entienden bastante bien el juego, lo que puede hacer. No es un jugador demasiado hábil, algo que es normal en este tipo de delanteros”, dice el DT vasco.

Consultado sobre su posible éxito en Colo Colo, el ex adiestrador del Bolívar de Bolivia no duda cuando aclara que “debería andar bien en Chile, no tengo dudas. Es un gran profesional, en ese sentido del día a día, de cuidar su cuerpo, de trabajar fuera de los entrenamientos, de hacerlo en su casa. Es un gran profesional, tengo un gran recuerdo de él. Su dedicación es máxima, como debiera ser”.

¿Es cierto que Christian Santos es modelo?

Creo que sí, yo también hubiera sido modelo si hubiera tenido ese cuerpo (ríe)… Es un chico con una gran presencia. Se puede decir que viste muy bien, que es muy elegante. No te puedo decir más, porque se puede prestar para malas interpretaciones (ríe).