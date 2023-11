Isidora Jiménez alza la voz por el escándalo en el atletismo: “Yo sí apoyo completamente y estoy con mis compañeras Berdine y Poli”

El atletismo vive un escándalo. Este martes las nacionales Poulette Cardoch y Berdine Castillo acusaron que las “borraron” del equipo de relevos a solo horas del inicio de la prueba, e incluso Castillo denunció que hubo “racismo, clasismo y discriminación de todo tipo”.

Esto comenzó con la acusación de la deportista Poulette Cardoch, quien tenía un cupo asegurado en el relevo 4x400 al tener la tercera mejor marca (54,49), pero que finalmente la sacaron del cuarteto que iba a correr la final en el Estadio Nacional. Apuntó directamente a Marcelo Gajardo, el entrenador de relevos. Luego, la situación adquirió otro cariz. Su compañera Berdine Castillo no sólo reafirmó lo dicho por Cardoch, sino que da más antecedentes, en la que incluso apuntó a Ximena Restrepo, la histórica del atletismo y madre de Martina Weil.

Frente a tal escenario, Isidora Jiménez, la otra que compitió en los 4X400, saca la voz para respaldar a sus compañeras que acusan haber sido marginadas. “Yo sí apoyo completamente y estoy con mis compañeras Berdine y Poli”, dijo Jiménez en sus redes sociales. “Espero que estas prácticas no vuelvan a pasar y empatizo, además, con la incertidumbre y pésima sensación de enterarse de cambios a 2 hrs. de la prueba”, agregó.

Para cerrar, la atleta aseguró que lo ocurrido en el Estadio Nacional no es algo que suceda con frecuencia: “Eso no pasa, no es algo común para los equipos de relevos en Chile que te avisen de la ‘nada’ que hay cambios, sin motivos el mismo día”.

Martina Weil saca la voz

Ante las denuncias, Martina Weil publicó un video en Instagram en el que se refiere a esta situación. Lo hizo en condición de capitana del equipo 4x400. “Demasiado triste porque estos juegos se hayan terminado de esta manera para el atletismo… Berdine y Poli, no saben la pena que me da que esta experiencia que debería haber sido tan increíble fuese así. Perdón por no haber estado ahí para ustedes como necesitaban que lo estuviese”, fue el mensaje que escribió en la red social.

Luego en el video expone que “llevo como una hora sentada leyendo declaraciones, los comentarios sobre la situación de la posta 4x400. No tengo nada más que, pedir perdón de que mis compañeras de equipo se hayan sentido así. De que realmente estén haceindo estas acusaciones, de que sientan que el proceso fuera tan poco transparente. Fue una decisión técnica que se tomó por separado de las atletas, esto viene de arriba”, dijo.

Luego continuó indicando que “fue la peor experiencia que he tenido en mi vida. En un momento dije ‘me cagaron los Panamericanos’. Llegamos a la pista, anuncian al equipo y la cosa se empieza a descontrolar. Quedamos en shock de la gente externa que empezó a llegar. Empezaron a pelear, entrenadores, dirigentes de la federación, otros atletas...”.

“Me acerqué al jefe técnico de la federación y le dije que se fueran a pelear a otro lado. ‘Váyanse a pelear a otro lado’, les dije. Llegó mi mamá como mi entrenadora y me vio mal, con los ojos hinchados y me dice ‘qué pasó’, le conté, que los titulares, que la nómina... En ese momento me desenchufé de la situación”, expresó.