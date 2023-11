Jaime Pizarro: “Santiago 2023 evidenció que debemos trabajar para aumentar las horas de actividad física y deporte en niños y niñas”

Jaime Pizarro (Santiago, 2 de marzo de 1964) luce prácticamente igual que en su época de jugador. “Me retiré en 1999 pesando 71 kilos. Sigo pesando lo mismo”, cuenta con orgullo. Duerme en promedio cinco horas, pero dice que la motivación por el deporte es su principal motor. Convertido en el ministro mejor evaluado del gabinete del Presidente Gabriel Boric (83% en la última encuesta Cadem), el titular del Deporte repasa los cambios que impulsa tras el éxito de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

¿Con qué sensación se queda tras Santiago 2023?

Tal vez yo, proviniendo del mundo del deporte y habiendo vivido experiencias intensas, grandes, creo que ha sido maravilloso lo que hemos vivido. Y lo digo desde la perspectiva de la inversión, desde lo que son los recintos deportivos, desde lo que es este parque, desde lo que ha sido la competencia... Y esto también apoyado por lo que los mismos atletas nos han dicho respecto de los recintos, de la competitividad, de las clasificaciones a los Juegos Olímpicos de París 2024. Y le agregaría algo que creo ha sido de verdad extraordinario, el acompañamiento del público en las más variadas disciplinas y con comportamiento notable; de aliento, de estímulo, de dejar los espacios limpios, de no tener ningún reparo. Así que es una sensación tremendamente positiva.

¿Qué le provoca verse con el 83% de aprobación como ministro?

Más que nada, yo provengo de una historia donde las tablas de posiciones son solo referenciales. Y digo eso porque queda campeonato y porque además yo dependo de un juego colectivo. Yo siento que esa no es una representación de una persona, es una representación colectiva de cosas que en general se han podido ir haciendo, cumpliendo satisfactoriamente. A mí lo que más me alegra es que hemos vivido unos Juegos maravillosos, que la gente está contenta, que la gente recorre el estadio y anda feliz, que hay muchos niños y niñas que están todos los días acá. Esa creo yo que es la tabla real.

Usted mencionaba a las niñas y niños. ¿Se ha pensando en aumentar las horas de Educación Física? ¿Se ha hablado ese tema?

Yo diría que un poco todas las anteriores. ¿En qué sentido? Que es algo que de base sentimos que se puede hacer algo más. Santiago 2023 evidenció que debemos trabajar para aumentar las horas de actividad física y deporte en niños y niñas. Adicionalmente, la inspiración que tienen al ver al deportista es “yo quiero hacer, yo quiero presentarme a esta actividad”, y creo que eso es profundamente positivo y efectivamente hemos tenido ya conversaciones con el Ministerio de Educación para aprovechar esta instancia del diseño curricular y ver en distintos ámbitos, tanto en el primer ciclo como también en enseñanza media, cómo se pueden ir revisando estos temas curriculares. Sabemos que es algo que requiere un proceso y nos parece muy necesario poder hacer los aportes para ello. Y también en forma paralela, estamos trabajando en el diseño de la nueva política de actividad física y deporte. La actual vence en 2025. Entonces, hay que trabajar para ese diseño y para que tomemos en consideración todos los elementos que aquí también han surgido y que son insumos muy valiosos para el diseño futuro.

Jaime Pizarro junto a Tomás González, recibiendo la llama panamericana en Teotihuacán. Foto: Fernando Llano/AP Photo.

¿Y cómo van esas conversaciones?

Lo que pasa es que nosotros estamos conversando porque hay temas que van en las modificaciones curriculares, pero las modificaciones curriculares no son voluntad del Ministerio de Educación, son del Consejo Nacional de Educación. Entonces, tienen que hacer la revisión de los currículos por los grupos que corresponden. Aquí se modificaron hace algún tiempo, también horas, y se dejaron facultativas, opcionales. La idea nuestra es que eso se revise, poniendo antecedentes como la política, lo vivido en los Juegos, la participación de los niños, la relevancia... Hemos estado trabajando con ello en, a lo menos, ponerlo en la mesa. Conversémoslo, fundamentemos esto. Me parece que es un tema muy interesante.

En estos Parapanamericanos se ha escuchado bastante la demanda de los deportistas y el Copachi sobre los pocos recursos que reciben. ¿Cómo se enfrenta esa situación?

A ver, yo diría que en términos de recursos, con Copachi también hemos ido avanzando de muy buena forma. Ahí hay un tema que mirar al futuro. Hay muchas disciplinas que están en Copachi que uno se pregunta por qué no están en sus federaciones y siguen articuladas ahí mismo. Creo que ese es un tema que hay que debatir. Adicionalmente, en términos de recursos, hay un primer gran paso, que es la construcción del Centro de Deportes Paralímpicos, que les permite tener un anfiteatro que no solamente es de entrenamiento, sino que va a poder ser para sus competencias y creo que es realmente excepcional y va a facilitar mucho. Sin perjuicio de ello, también entendemos que este tema de rendimiento va a llevar a un nivel mayor la demanda el próximo año en términos de eventos y también de participación en los Juegos Paralímpicos de París 2024 y sobre eso claramente vamos a tener que generar el soporte financiero que corresponde. Y vamos a tener que cumplirlo porque además es una consecuencia también de haber vivido satisfactoriamente este proceso. Por cierto, nos gustaría seguir profundizando. Nosotros con Copachi este año también pudimos avanzar gracias a que, en conjunto con el IND, también se articularon programas para, entre otras cosas, tener su sede administrativa, que yo creo que era muy necesaria.

¿En qué está el proyecto que separa la ANFP de la Federación?

Cuando se planteó esta conversación respecto de tres áreas, donde en aquel momento decíamos era mejorar la cancha, una decía referencia a los temas de seguridad en los estadios, para lo cual ya se ingresaron indicaciones al proyecto que fortalece todo el tema de los recintos y de la seguridad en cada uno de ellos. En un segundo punto, decía relación con las plataformas en línea, proyecto que también está ya en discusión. Y el tercero, estamos próximos a poder ingresar también las indicaciones a un proyecto del senador Walker, porque ahí se contenían una serie de temáticas y, dentro de esas, algunas de las que están consideradas, como que existan las federaciones deportivas y las ligas como instancias distintas, autónomas; con directorios distintos, y que obviamente se cruzaba también con otra temática que era la de la participación de los agentes del fútbol; que no pueden formar parte ni de los directorios de las SADP, ni de la liga, ni de la Federación en ninguno de esos niveles, y que por tanto también debía quedar regulado en eso. Son varios temas de distinto alcance, y yo creo que de todas maneras este año se van a ingresar esas indicaciones.

¿Cómo se proyecta en su cargo?

Todo lo que he hecho en mi vida profesional, siempre ha estado vinculado al deporte, siempre. A pesar de que en algún momento pueda haber sido del mundo académico, porque fui jefe de carrera de Educación Física, o porque he sido director de magíster y diplomados de actividad física y el deporte. O sea, siempre tenía esa connotación cuando he estado en el fútbol. Bueno, ni hablar, ha sido tal vez mi mundo por más tiempo, pero también la vida profesional me ha enseñado que uno tiene que ser su mejor versión en el lugar que está hasta que cambia. Porque yo llegué a esta posición después de estar en otras labores y un día en la mañana me levanté y al mediodía la situación había cambiado.

¿Y el Presidente qué le dice?

Desde lo que todos vieron ese viernes 10 de marzo, cuando me dice “mire, yo quiero que usted concentre su esfuerzo en los Juegos y que sean de excelencia”, agradezco enormemente que haya acompañado todo este proceso de los Juegos, porque ha estado presente; ha podido compartir, ha podido entusiasmarse mucho también con los deportistas. Ha habido ceremonias realmente muy bonitas. Entonces, yo creo que compartimos absolutamente ese espacio. Y con mucha confianza.

El ministro Pizarro junto al Presidente Gabriel Boric y a Neven Ilic, timonel de Panam Sports. Foto: Luisa González/REUTERS.

Cambiando de tema, ¿le sorprendió la salida de Eduardo Berizzo?

No sé si tan sorprendente. Mire yo creo que muchas en la forma y en el fondo hay una convivencia bien cercana. Probablemente su espacio no estaba siendo gratificante y uno para lo que haga, tiene que tener una instancia de gratificación. Él lo mencionó y en el mundo competitivo los resultados son importantes, qué duda cabe. Pero creo que en la forma, en la sinceridad y finalmente en cómo realiza su proceso, yo creo que fue súper responsable. Profundamente profesional, porque no es habitual y a mí me parece que eso no se ha relevado como corresponde. Muchos podrían haber dicho “sentémonos a conversar de mi salida”. Lo que hizo fue muy profesional y muy serio. De verdad lo destaco muchísimo.

¿Qué sintió al ver a su hijo con la camiseta de la Selección?

Yo hacía una referencia y decía que para un deportista representar siempre a Chile es lo mejor que le puede pasar. Y estar en las selecciones es bonito, demasiado bonito. Para muchos, y así los mismos deportistas lo han dicho, estar en la Selección y competir en Chile en un evento como los Panamericanos es extraordinario. Entonces, que haya vivido ese proceso, es súper positivo, extraordinario. Me alegro muchísimo, así como por muchos jugadores jóvenes que están viviendo esa etapa. Yo creo que es profundamente motivante y uno como acompañante de esto lo disfruta plenamente.

¿Cuándo va a estar operativo nuevamente el Estadio Nacional?

Yo pienso que, terminado todo este proceso, porque todavía quedan temas de logística y se haga la mantención, esperamos que en enero ya comience a tener las primeras actividades de fútbol. Sí hemos dicho que este recinto es para todas las actividades. y nos han dado una muy buena muestra los Panamericanos y los Parapanamericanos de comprobar que en forma simultánea estos recintos pueden operar, pueden funcionar y lo pueden hacer de muy buena forma, y eso es lo que queremos también continuar proyectando.

¿Cómo presidente de la Corporación cómo tomó la situación de Ximena Restrepo?

Fue una situación que yo creo que lo primero que se debe producir es que del análisis interno que se hizo haya una clara resolución. Efectivamente aquí hemos visto todo segmentado, por apreciaciones en redes y comentarios en algún artículo, pero esto tiene que concluir y lo que nosotros queremos es que esto no solamente concluya sino que se informe adecuadamente porque creemos que lo que hay que preservar con mayor cuidado es la actividad deportiva en sí. Quienes estamos en la periferia debemos cumplir nuestras labores donde corresponde. Eso es súper importante y creo que efectivamente pasan ahí dos cosas: por un lado, que debemos pensar en cuidar a los deportistas y a quienes están con ellos también. Y me refiero a los técnicos, a quienes están en la cancha, a los jueces, a los árbitros. Porque esos espacios son de intimidad, por lo menos yo así lo entiendo. No son espacios para convivencias con terceros, ni para las fotos. Entonces creo yo que esa investigación es importante que llegue a su término, que sea aclaratoria y que además se comuniquen las situaciones que correspondan.

¿Y hay alguna intención de postular a algún otro megaevento aparte de los que ya se conocen?

Pero nosotros intuimos a veces ciertas situaciones de deportes de contacto, ya hay ciertas señales, y por cierto estaremos disponibles a poder evaluarlo porque efectivamente soñamos con que aquí haya un ATP o se juegue la Copa Davis, también. Bueno y así nos va a pasar con contacto. Sin ir más lejos, al día siguiente de que terminen los Parapanamericanos se inaugura el Mundial Junior de hockey césped femenino. Estamos absolutamente abiertos a la realización de más eventos, nos alegra muchísimo. Y parte de este legado es que efectivamente terminan los Juegos y seguimos con un evento mundial y también con el Sudamericano Escolar. Entonces, estamos manejando los dos ámbitos porque efectivamente también necesitamos que sea así.