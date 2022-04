Javier Castrilli usa la leyenda de la Mentira y la Verdad para referirse a la polémica arbitral

Después de casi 14 días de investigación de Miguel Ángel Valdés, oficial de cumplimiento de la ANFP, se determinó que las acusaciones divulgadas por Francisco Gilabert quien acusó presiones desde Santiago para cobrar un penal en la final de la promoción entre Deportes Copiapó y Huachipato no era tal.

Este análisis llegó a la conclusión de que esta información fue maquineada para desprestigiar a los árbitros y a la comisión que los comandaba. Todo esto con el objetivo de generar daño a la ANFP y a la transparencia de la actividad.

Tras esto, Javier Castrilli, quien terminó siendo despedido, compartió a través de sus redes sociales una cita de la leyenda de la Verdad y la Mentira.

“…Pero entonces, la Mentira salió del agua y se vistió con la ropa de la Verdad mientras que la Verdad se negó a vestirse con la ropa de la Mentira… La gente no decía nada al ver a la Mentira vestida con la ropa de la verdad, pero se horrorizaba al paso de la Verdad desnuda”, escribió el ex árbitro argentino.

Cabe recordar que una vez se difundió el audio de Gilabert en el que se acusaban presiones externas, Pablo Milad, presidente de la ANFP, había determinado la suspensión de Castrilli durante el tiempo que durara la investigación. Sin embargo este se negó a la petición y solicitó que lo despidieran.

“Siento frustración, me trajeron para una tarea que venía desempeñando, pero la situación y la coyuntura los obliga a tomar esta decisión. Yo no renuncié, es verdad que se me dijo que se iba a suspender la comisión para una investigación, que yo inicié, que yo promoví, que yo cité a los testigos, que yo dije que había que llevar a la justicia para aclarar. Que seguí investigando desde el inicio de mi gestión”, señaló en aquella oportunidad Castrilli.