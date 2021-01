Joaco completa otra notable ronda en Hawai y sigue en la pelea

Joaquín Niemann completó una notable tercera ronda en Hawai y trepó hasta el segundo lugar del Sony Open, que se está desarrollando en Hawai. El chileno mejoró respecto al viernes, cuando cedió el liderato luego de registrar una tarjeta de -1, y cerró el sábado con 63 golpes (-7) acumulando un score total de -16. Estuvo cerca de igualar su resultado del jueves, día en el que acabó con -8. Ahora, se ubica a un tiro del líder, el estadounidense Brendan Steele.

El talagantino, quien compitió junto al norteamericano Peter Malnati y al japonés Hideki Matsuyama, tuvo otra actuación extraordinaria en el Waialae Country Club de Honolulu. Comenzó el recorrido en los primeros nueve hoyos, exhibiendo un buen desempeño de principio a fin y sin contratiempos que empañaran su presentación.

Joaco despegó en el cuarto agujero. Ahí firmó su primer birdie de la jornada, el que le hizo aumentar la confianza. Repitió en el cinco y sumó otro más en el ocho, concluyendo los primeros nueve con un score momentáneo de 32 golpes (-3).

Su nivel no decayó. Logró otros tiros bajo el par, en el agujero 11 y el 17. Y remató a lo grande, con un águila en el 18, para llegar a -7 y seguir en la parte alta de la clasificación, a falta de la cuarta y última ronda.

“Estaba jugando muy bien, pero no aprovechaba las chances que tenía hasta que tuve ese gran final y ese águila me puso muy contento y me da una gran motivación para este domingo”, manifestó el chileno sobre su desempeño y eagle que consiguió en el último hoyo. Y añadió: “Pegué dos tiros perfectos y me dejé un putt bastante fácil, era bien recto y pude embocarlo”.

También adelantó lo que será la última jornada. “Estoy jugando muy bien, la semana pasada aprendí mucho y ojalá lo pueda aplicar mañana, tengo que seguir haciendo lo mismo que estuve haciendo estas dos semanas y así tener una buena ronda nuevamente y quién sabe”, expresó.

Este domingo, Niemann terminará su participación en el certamen, con la chance de conseguir su segundo título en el PGA Tour.