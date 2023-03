Joana Sanz, exesposa de Dani Alves, tras visitarlo en la cárcel: “Yo no lo voy a juzgar, para eso está la justicia”

Joana Sanz, la expareja de Dani Alves, fue este último fin de semana a visitar al futbolista al Centro Penitenciario Brians 2 de Barcelona, lugar en el que se encuentra desde el pasado 20 de enero después de que se abriera una investigación en su contra después de que una mujer lo acusara de abusarla sexualmente en una discoteca.

En una entrevista concedida a “El programa de Ana Rosa”, en TV Telecinco repasó algunos detalles de la relación que mantiene ahora con Alves y cómo ha enfrentado esta separación.

En medio de una conversación vía telefónica, Sanz expresó que “estoy avanzando. Siempre que puedo voy a verlo para saber cómo está y saber de él”.

También le preguntaron a Joana sobre la gravedad de la acusación por la cual se le está investigando al deportista. Ante ello respondió que estaba al tanto, pero que dejaría la decisión en manos de los tribunales. “Yo no lo voy a juzgar, para eso está la justicia”.

Por otro lado, indicó que en la última visita que realizó no se habló de la división de los bienes de la pareja tras la solicitud de divorcio que Sanz pidió a principios de marzo.

“No tenemos que hablar de dinero porque Daniel y yo tenemos propiedades separadas, no tenemos nada en común. La única vez que hablamos de dinero fue al principio de toda esta situación. Él me buscó un apartamento en París, donde iba a trabajar”, aclaró.

“Yo nunca he necesitado nada de él, siempre cada uno hemos tenido nuestras cosas y nuestros trabajos. Nunca he querido dejar mi trabajo, para yo vivir del suyo”, añadió.

Las cartas

Joana Sanz puso fin a su relación con el jugador a través de una carta escrita a “puño y letra” y que luego divulgó a través de sus redes sociales. Allí indicaba que “me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso”, comenzó antes de señalar que los últimos meses habían sido “muy oscuros y dolorosos”.

“Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos”, exponía más adelante. “Me amo, me respeto y me valoro mucho más yo a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15. Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean, aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida”, cerró.

Algunos días después en España revelaron cuál fue la respuesta de Dani Alves, quien también a través de una carta comunicó que “fueron casi 8 años de mucho amor, cariño, respeto y cuidados mutuos. En particular los últimos años a tu lado todo parece más fácil y placeroso. Tú y mis hijos, Dani Filho y Victoria, fue lo mejor que me pasó en mi vida”, señalaba en la misiva.

“Ahora, en estos difíciles momentos, lamento tu decisión y ansío que la vida nos brinde otra oportunidad”, añadía a continuación.

Por último, expuso: “Seguiré luchando como he hecho siempre, creyendo en mí con el apoyo y la confianza de quienes sabéis quien realmente soy: lucharé hasta el final con el amor incondicional de mis hijos, de mis padres y de quien siguen estando a mi lado, para pronto demostrar mi inocencia al mundo entero”.