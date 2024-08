Joaquín Churchill cae con polémica en los octavos de final del taekwondo en París 2024

Una derrota con polémica fue lo que vivió el chileno Joaquín Churchill en los octavos de final del taekwondo en la categoría de -80 kilos masculino de los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

En la primera ronda el chileno supo aprovechar su talento para imponerse por 8-6 al asiático y tener así la posibilidad de cerrar el combate en el round siguiente.

Churchill consiguió estar con una ventaja de 15-6 a su favor, pero Seo se las arregló para remontar, claro que no le alcanzó y al final del tiempo el nacional estaba 16-15 arriba y una nueva sanción en contra significó el empate a 16.

En la revisión, los jueces dieron por ganador a Churchill. Fue entonces donde la preparadora técnica de Seo aumentó la presión subiendo a la zona de combate para luego encarar a los árbitros. Así, tras unos minutos, la victoria de la segunda ronda fue entregada al surcoreano por superioridad técnica.

Ya en los últimos dos minutos, el surcoreano terminó 14-1 arriba y accedió a los cuartos de final. De todas maneras, Churchill no está eliminado aún, pues si Seo llega a la final puede arrastrarlo a la zona de repechajes por el bronce.

“El primer round me lo logré llevar. En el segundo, lastimosamente, el surcoreano me empató con una patada de giro y me hicieron una falta, entonces al él tener dos técnicas de mayor valor, terminó ganando el round. Y en el tercero ya me terminé cansando, era una pelea muy frenética”, explicó el chileno tras la pelea.

Luego, acusó que se había desconcentrado por todo el tiempo que pasó durante la deliberación de los jueces. “Se pausó mucho el combate, no sabía si había ganado. En un momento celebré, después se me bajó toda la energía. Intenté mantenerme indiferente, pero igual me afectó”, reconoció.

“Ahora mi única oportunidad que queda es que el coreano logre llegar a la final. Si lo logra tengo la oportunidad de entrar a pelear la repesca y la medalla de bronce”, cerró.

Reclamo formal

A raíz de todo lo vivido por el chileno en su combate, el Comité Olímpico de Chile y la Federación Chilena de Taekwondo emitieron un comunicado oficial informaron que presentaron un reclamo formal por lo ocurrido.

En él señalan que “una vez finalizado el segundo round, y luego de haber perdido su tarjeta de apelación, la entrenadora del deportista surcoreano invade el lugar de competencia, conducta que según el reglamento es antideportiva y debe ser sancionada”.

“Además, se acerca sin derecho alguno a reclamar a la mesa de jueces, exigiendo una nueva revisión sin tener una tarjeta de apelación, situación reñida con el reglamento que termina modificando la decisión inicial sobre el resultado del segundo round”, agregaron.

Por último establecen que “junto con el reclamo formal, se solicitó que se adopten todas las medidas pertinentes”, cierra el comunicado.