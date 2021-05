Joaquín Larrivey, el goleador azul: “Lo importante era ganar para meternos en el lote de arriba”

El gol de Joaquín Larrivey fue un desahogo para los azules. La trabajada victoria sobre Santiago Wanderers dejó otra vez al descubierto los complejos del equipo azul. Así lo expuso el propio artillero tras la victoria.

“Era complicado, porque nosotros veníamos de perder el Superclásico. En realidad, era un partido de dos equipos necesitados por ganar, sobre todo para Wanderers que está en el fondo de la tabla. Fue un partido impreciso, pero entretenido”, comentó el argentino a TNT Sports.

Incluso, el argentino dio a entender el rendimiento de los mejores, porque “sabemos que hay mucho que mejorar, colectiva e individualmente. Pero era importante ganar para meternos en el lote de arriba, así que nos vamos contentos”.

Asimismo, el determinante artillero transandino argumentó que “cuando uno hace un gol todo el mundo ve las cosas buenas y no las carencias. Cuando no toca convertir, se ven más las carencias y no las cosas buenas que uno hizo. Hoy me voy contento por el gol que ayudó al equipo a ganar”.

Sobre la posible partida del técnico Rafael Dudamel, el Bati explicó que “nosotros sólo nos enfocamos en entrenar y hacer las cosas bien. Sabemos y entendemos que en clubes así, siempre, las repercusiones de victorias y derrotas son muy grandes. Por supuesto que leemos y nos informamos de lo que pasa, pero nos enfocamos en hacer las cosas bien y lo que sale del club para afuera ya no depende de nosotros”.