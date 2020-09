Joaquín Larrivey: “Ser el goleador no lo tengo como objetivo”

Joaquín Larrivey (36) goza de su mejor momento desde que llegó al país. Titular indiscutido para Hernán Caputto, habiéndose perdido un solo cotejo por suspensión y con un gol cada 89 minutos, el delantero argentino de Universidad de Chile no solo es el máximo artillero de los azules: hoy lidera la tabla de goleo de Primera División con nueve festejos en diez partidos disputados.

¿Hace cuánto no iba de goleador en una liga?

En Japón estuve peleando en los primeros puestos en mi primer año. En Emiratos Árabes, también. En Paraguay también estuve ahí arriba. Pero lo de ser el goleador es algo que sinceramente no tengo como objetivo, porque siempre pienso en colectivo.

¿Mérito suyo, mérito del equipo?

Los premios individuales son individuales entre comillas, porque sin los pases de Walter, los de Pablo, los centros de Bose o Mati o las pelotas que puede meter cualquier centrocampista, no llegaría al gol.

Sí es mérito de Aránguiz haberle puesto Larry Kane.

Empezaron en las redes sociales con ese apodo y de vez en cuando me lo dicen algunos chicos. El otro día me lo empezó a decir Pablito y también Del Pino y Carrasco. Pero siempre hacemos bromas.

¿Con cuántos goles quedaría feliz esta temporada?

No me pongo una meta de goles. Y jamás lo hice porque hay años que he terminado con pocos y otros con muchos. Y capaz que al final del torneo me encuentro con un montón de goles, pero uno siempre aspira a más.

Lleva uno cada 89 minutos, ¿Se puede sostener?

Creo que sí. Sería ideal. Significaría que el equipo está generando muchas situaciones y que yo las estoy concretando.

¿Qué necesita un delantero para rendir así?

Entender que a veces uno puede fallar o cometer un error, pero siempre hay que mirar para adelante y con la mentalidad positiva de que las cosas van a salir. La confianza es fundamental, sobre todo en mi posición.

¿Sintió ese peso por llenar la falta de 9 en la U?

Yo lo tomé como un desafío, no como un peso, porque en los momentos de dificultad te puede tirar para abajo. Cuando llegué y vi al equipo me resultaba extraño que hubieran tenido un año tan complicado, porque veía que había un material bárbaro.

¿Se acostumbra a cumplir el protocolo por el Covid?

Hay algunas cosas que te salen naturalmente, como el festejo de los goles. Para mí es muy difícil, porque celebrar un gol es un acto tan espontáneo… solamente el que hizo un gol, incluso con amigos, se da cuenta que uno no controla esos momentos. Los árbitros en eso han sido más flexibles.

¿Cómo es eso de concentrar en casa?

Mi mujer está muy pendiente de la alimentación. Tenemos normas que mandan desde el club y que hay que seguir, con cantidades y tipos de cosas a ingerir. Ella también está muy pendiente de que yo descanse bien, porque tenemos niños de tres y dos años. Y los últimos dos días antes de jugar me pone en una pieza de arriba, que nadie me moleste.

Lleva dos Superclásicos, ¿cómo explica que la U no pueda ganarle a Colo Colo?

En el primero (final Copa Chile) lo tuvimos ahí, fuimos superiores. Y en el pasado quedamos con la sensación de poco. Te digo la verdad: yo creo que se va a dar. Tengo plena confianza en que el próximo partido con Colo Colo lo vamos a ganar.

¿Qué le ha parecido el fútbol chileno?

Los estadios me llamaron mucho la atención. La infraestructura. Y con mucho acompañamiento del hincha de la U. Aunque me quedo con las ganas, porque siempre hablo con Walter y me dice que aún no vi nada, que una de las cosas por las que él volvió fue para vivir eso. Queda pendiente hasta el año que viene si tengo la posibilidad de seguir.

¿Y el nivel de la liga?

Veo muchísima calidad, mucha igualdad en cuanto a los equipos, más allá de que la UC haya salido campeón los últimos dos años.

Fue compañero de Paredes, ¿le asombra su vigencia?

Lo de Paredes ya no me asombra. Lo de la gente en general que se va haciendo mayor en el fútbol ya no me asombra. Uno, cuidándose y poniéndole atención a los detalles, más el entendimiento del juego y la experiencia, se mantiene a un nivel bueno o muy bueno. En Chile hay mucho delantero bueno. De vez en cuando miro la tabla de goleadores para ver quién hizo goles. Veo buen material.

¿Qué piensa de la actualidad de Ángelo Henríquez?

Me llevo espectacular con él. Es un chico de mucha experiencia y que aún así tiene mucho margen de mejora. Futbolísticamente hablando, considero que lo que no está a su tope es la confianza. Y con él lo hemos hablado. Si alguna vez Ángelo estuvo en el Manchester United no es por casualidad.

¿Cómo es compartir con un jugador como Beausejour?

Es un fenómeno. Tenemos una relación espectacular. Es un líder positivo, tiene la palabra justa. Tiene un humor que a mí me hace morir de la risa. Son chistes medios irónicos. Lamentablemente no hemos podido compartir más concentraciones. Es una persona con mucha experiencia y mucha cultura.

¿Cuál es el rol de Joaquín Larrivey en ese camarín?

Después de tantos años pasando por distintos camarines sé el momento en el que hay que hablar, sé cuándo hay que hacer una broma, charlar con alguien, hacer silencio y escuchar. Estoy ahí para sumar mi granito de arena.

¿Qué le aporta Caputto?

Su metodología de trabajo me encanta. Puede sonar un poco chupamedias, pero comparto plenamente que él es el líder positivo del grupo. Tiene un gran futuro como entrenador. Destaco su cercanía con el jugador, a todos les da el valor que corresponde.

¿La UC está muy por sobre el resto?

Hasta antes de esta fecha están a seis puntos de nosotros. Esa es la realidad. En cuanto al juego se puede discutir; uno te puede gustar más y el otro menos. Nosotros tenemos pasajes de muy buen fútbol y otros en que no nos vemos tan bien. Pero la única verdad es la realidad. Y la realidad es que estamos a seis puntos. Tenemos mucho margen y si seguimos creciendo.