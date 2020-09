Contraste de nueves: la dispar realidad de los delanteros de los grandes

Joaquín Larrivey (36), Fernando Zampedri (32) y Nicolás Blandi (30). El gol añejo. Tres goleadores veteranos que llegaron a los grandes de Santiago como figuras con el objetivo de marcar diferencias en el área. Pero su presente es dispar.

El delantero de los azules ha logrado reponerse en los últimos encuentros. Su doblete a Cobresal le llevó a transformarse en el goleador del campeonato, con nueve tantos. Su buen juego áereo y sus movimientos para perfilarse en la ofensiva por las bandas le han ayudado. A ratos, sin embargo, parece algo torpe con la pelota. En el plano estadístico es de los más regulares. Con diez presencias en 11 partidos, el argentino acumula 804 minutos. Registra 193 pases, nueve de ellos claves para generar peligro en el área rival. Ha rematado con intención de convertir en 23 oportunidades. De estos, 16 remates han terminado con dirección al arco. En cuanto al aporte defensivo, ha salido victorioso en 41 duelos.

Con más minutos, pero con menor eficacia aparece Zampedri. El ex Rosario Central marcó uno de los goles para la victoria de la UC sobre Gremio. Pero falló dos mucho más claros. Los hinchas se han mostrado críticos con las chances que desperdicia. No derrocha talento, pero sus carencias las suple con entrega y juego aéreo.

Con 993′ acumulados en las 11 fechas es el que más veces ha intentado marcar (33 remates), aunque solo 21 tiros han ido con dirección de gol y ha convertido en seis ocasiones. “Lo que no se hizo, ya pasó. Lo que no se puede hacer se trabaja para que se pueda hacer en otro partido. Si me erré un gol o no, ya pasó, yo sigo trabajando para seguir creciendo, teniendo oportunidades y tratar de convertir. Ese es mi trabajo”, se defendió ayer el argentino.

De los 116 pases que ha intentado, solo dos han resultado de peligro. Un referente de área al que alimentar, un nueve de choque con las defensas, que no asiste.

Peor posicionado está Blandi en Colo Colo. Quizás, el 9 más técnico de los grandes. Le gusta jugar con balones al espacio, pero pocas oportunidades se le han dado desde que arribó. No sumó minutos en el triunfo a Peñarol. Mañana, ante el Paranaense, en Brasil, tendrá una nueva oportunidad. Paredes, el cuarentón al que nadie logra quitarle el puesto, no viajó por problemas físicos. Tampoco Barroso.

En la competencia local, Blandi solo acumula 485 minutos en nueve presencias. En dicho tiempo ha podido dar 101 pases, solo tres peligrososo. Ha rematado en nueve ocasiones, siete con dirección de gol. Dos tantos. En los balones divididos sí gana: 21 duelos.

“Larrivey ha sido un aporte entre comillas”, rebate a las estadísticas Héctor Hoffens, histórico de la U; “Zampedri sobresale más, es un goleador innato. El de la U tiene suerte, que también es válido. Está bendecido por los rebotes. Pero no le perdono el gol que se perdió en el Superclásico. Si convertía, la U ganaba después de siete años. De Blandi, ni hablar. El grupo no ha andado bien. Le ha tocado mala fortuna, porque Colo Colo no se consolida como grupo. Pero tampoco ha sido el aporte que se exige por lo que gana (US$ 60 mil al mes)”.

El ex colocolino Ricardo Dabrowski sale en defensa de Blandi: “Hay que considerar lo de la pandemia. Indudablemente eso ha tenido que ver en la adaptación, la continuidad de juego y otra serie de factores. Aparte, siendo delantero, depende mucho del equipo. Eso quizás sea una de las situaciones específicas por las que no pudo desplegar todo el potencial”. Desde que se volvió de la pandemia, Colo Colo no ha tenido más gol que el que proporciona Paredes.

Larrivey, Blandi y Zampedri. Nueves de equipo grande. Los tres llegaron a la vez, pero han cumplido diferente.