Gualberto Jara: “Es muy difícil que Paredes pueda viajar a Brasil”

Malas noticias sigue acumulando Gualberto Jara. A la rotura de uno de los tendones de Aquiles de Matías Zaldivia, se suma la casi segura baja de Esteban Paredes para el partido del miércoles, frente a Athletico Paranaense por la Copa Libertadores.

“Esteban fue justamente a hacerse una evaluación para ver la gravedad de su lesión. Efectivamente no está en la plenitud de sus medios físicos. No se ha recuperado bien, consideramos que es muy difícil que pueda viajar. Vamos a esperar el resultados. Además, tenemos también partidos muy importantes el próximo sábado y el próximo martes, así que no es cuestión de forzar la situación y que tengamos luego una lesión que lo deje fuera por más tiempo”, explicó el entrenador.

En ese sentido, el paraguayo aportó algunos detalles sobre las molestias que afectan al capitán del Cacique. “Lo de Paredes es una lesión del aductor que él la arrastra ya de hace un tiempo y después de una serie de partidos generalmente lo resiente y tenemos que cuidarlo, de manera que no se traduzca en una lesión mucho más grave que lo deje fuera más tiempo. En base a eso, estamos atentos, cuidando los mínimos detalles”, manifestó.

El DT también tuvo palabras para Zaldivia. “Lastimosamente es algo que nos dolió a todos, en un momento en que él se estaba recuperando y estaba pronto para volver y ser tenido en cuenta en este partido. Una lástima. Pero, bueno, le deseamos mucha fuerza, estamos todos con él. Ojalá que la recuperación sea pronta para poder tenerlo nuevamente”, señaló.

Asimismo, Jara en los próximos días deberá decidir junto con la gerencia técnica la opción de buscar un reemplazante para el argentino, aunque confesó que la situación no es nada de fácil. “Indudablemente que hablar de un jugador con la trayectoria, la experiencia y la calidad de Matías, con todo su recorrido y ascendencia dentro del plantel es muy difícil conseguirlo. A la vez, es muy pronto pensar en eso. No tuvimos ni siquiera tiempo para analizar una posibilidad. Él fue intervenido hoy y esperamos el informe médico y el resultado, el pronóstico que pueda tener y luego pensaremos en alguna otra posibilidad. Pero, por el momento, desearle mucha fuerza, estamos cerca de él y luego analizaremos cualquier otra posibilidad”, sostuvo.

Sobre el duelo ante el cuadro brasileño, el estratega contó cómo cree que se dará el trámite del encuentro: “Imaginamos a Paranaense con el estilo clásico del fútbol brasileño, ofensivo con laterales muy adelantados, jugando en campo rival, con mucha posesión. Nosotros vamos a pararnos bien en el campo, quitarles el balón. Tenemos que estar súper concentrados, aprovechar lo que el rival nos pueda proponer en su juego y aprovechar espacios”.