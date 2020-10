Joaquín Niemann cayó en el cierre del día en Las Vegas

Las complicaciones derivadas de la pandemia y la burbuja del PGA Tour obligaron a que, en vez de cancelarla, la CJ Cup, torneo que regularmente se juega en Corea del Sur, tuviera una vesión en Las Vegas. El Shadow Creek está recibiendo el certamen, en que Joaquín Niemann debutó con par (72 golpes), que al momento de entregar su tarjeta lo ubicaban en la 32ª casilla.

Fue una jornada que partió tranquila para el chileno, que no sufrió mucho hasta avanzada la vuelta. No fue un paseo. En el hoyo 5 no acertó el fairway ni el green y pasó por la arena, aunque salvó par, lo mismo, otra vez en un par cinco, en el siete, donde conoció dos trampas de arena.

En la parte feliz del día, Niemann en la bandera seis celebró un gran segundo tiro, que dejó la pelota muy cerca para firmar birdie, historia muy similar a lo que vivió en el 14. Y eso que pasó por un bunker en el 11, pero a diferencia de las ocasiones anteriores, le sirvió para otro birdie.

Pero lo peor ocurriría en el hoyo 16, donde el tiro de salida simplemente se perdió. Sin público que ayude, las bolas extraviadas que terminan en penalización han aumentado en el circuito y Joaco lo sufrió este jueves. Encima, cerró con bogey en el 18.

Acompañado de un nuevo caddie, pues Dean Elliot tiene Coronavirus, este viernes, Joaco volverá a jugar junto al japonés Hideki Matsuyama (-2) y el local Richie Werenski (+2), esta vez desde las 15.46 (de Chile) desde el tee del hoyo 10.