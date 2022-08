Joaquín Niemann cierra la temporada con su mejor actuación en el Tour Championship antes de decidir su partida al LIV

Joaquín Niemann se despidió del Tour Championship con una última ronda de alegrías y tristezas. El chileno finalizó su participación en el torneo con una tarjeta del día de -1, que dejó en -13 su acumulada. Su último día en la competencia, de todas formas, fue positivo, puesto que mejoró sus números respecto al sábado, cuando, antes de que la jornada tuviese que suspenderse por lluvia, registró -12. Sin embargo, no le alcanzó para mantenerse en el top ten y finalizó en el lugar 11, igualado con el japonés Hideki Matsuyama.

El talagantino, en primer lugar, debió finalizar los hoyos que le quedaron pendiente una vez que el tiempo le hizo dejar anticipadamente la cancha. Niemann, quien volvía al campo muy lejos de los líderes, tenía la misión de recortar nuevos golpes. No obstante, mantuvo la tónica del sábado, esa que lo obligó a tener alegrías y tristezas. Por la tercera ronda, en el hoyo 17, tropezó con un bogey, aunque tras aquello se repuso con un birdie para cerrar esa pasada.

Así las cosas, Joaco salió a enfrentar el último día de competencia con el mencionado score de -12. Pelear por el título necesitaba de un milagro en la parte alta, más allá de lo que realizara por su cuenta. Pero su trabajo con el putt volvió a carecer de efectividad y su desempeño estuvo lejos de ser el ideal.

El panorama comenzó cuesta arriba para el nacional. De entrada, se complicó con un bogey que luego repitió en la quinta bandera. Tras ello, logró su primer birdie del día, en el agujero seis. Sin embargo, no pudo finalizar la primera parte del día con una sonrisa, puesto que se vio obligado a utilizar un nuevo golpe sobre el par, en el ocho.

Joaco tuvo su revancha. Pero no fue suficiente para acercarse a la cima de la clasificación. En el hoyo 10, consiguió otra vez un tiro sobre el par, para luego firmar dos más en los 14 y 18. En una cancha que le costó demasiado el sábado, a Joaco se le notó más cómodo y luciendo, a momentos, su mejor versión. Más allá de que finalizara el día con apenas -1, producto de un difícil arranque. El ganador fue el norirlandés Rory McIlroy, quien aprovechó el desastroso día que tuvo el máximo favorito, Scottie Scheffler.

De todas formas, a Niemann le bastó para completar lo que, hasta ahora, ha sido su desempeño más destacado en el Tour Championship. Además de ganar 925 mil dólares, superó sus participaciones en los años anteriores, ingresando al top 20. Antes, solo había concluido 29° y 27°.

Por ahora, no se puede descartar de que esta haya sido la última vez del talagantino en el PGA Tour. Según él mismo manifestó, aún no decide si marcharse o no al LIV Golf. Joaquín expresó que su posible salida del circuito norteamericano a la superliga saudí que busca robarle todo el protagonismo al que, por ahora, es la máxima competencias de golfistas.

“Aún no he tomado una decisión”, declaró el chileno a Golf Channel, una vez finalizada la ronda del viernes. Aseguró, además, que, luego de este domingo, analizará la chance de cambiar de aires. “Obviamente, hay algunas cosas que tengo que ver primero, pero no estoy pensando en eso ahora. Quiero terminar los playoffs y luego ver cuál será mi decisión”, complementó. Aunque en su entorno dicen que ya está sentenciada su partida.

Niemann enfrentará horas clave, antes de anunciar una decisión que marcará su futuro.