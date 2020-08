Joaquín Niemann: “En los majors hay que ser no tan agresivo”

Joaquín Niemann no pasó el corte del PGA Championship, pero quedó tranquilo. Tiene claro en qué falló y más allá de eso dice tener un objetivo claro para esta extraña temporada del PGA Tour: los playoffs.

Tras su sexto torneo “grande”, el nacional señaló en conferencia de prensa que “los majors son semanas diferentes, no sé si hay que prepararse de otra manera, pero creo que las canchas hay que jugarlas un poco distinto. Normalmente, en el PGA Tour cada semana uno puede ser muy agresivo en todos los hoyos, uno puede jugar a las banderas, pero no es lo mismo en los majors, donde hay banderas más difíciles, hay lados (zonas de aterrizaje) malos que son muy malos y ahí, creo, hay que tener más ojo y ser más conservador, no tan agresivo”.

Ahondando en el tema del juego de ataque del chileno, que ha sido destacado en Estados Unidos, Joaco señala que revisará su estrategia: “Hay muchos hoyos en los que uno puede ser agresivo, te puedes dar la chance, eso sí estando en el fairway, pero creo que eso faltó el jueves. Normalmente yo soy agresivo y en los hoyos fáciles no la puse en juego, eso me afectó y no estando en juego, tenía que de alguna forma ingeniármelas para salvar el par y desde el rough es muy difícil. También uno tiene que tener suerte en los lies (posición del cuerpo) y el jueves siempre quedé en los peores lies y no tenía mucho qué hacer”.

De todas maneras, el nacional asegura que se sintió bien en el TPC Harding Park. “Fue una semana rara, me sentía jugando bien, pegándole bien a la pelota y la verdad es que la cancha, si uno está en el fairway, se hace bastante fácil y eso es lo que fallé mucho el primer día, no acerté muchos fairways y eso me pasó la cuenta. Pero en general me siento bien, el putter, bien, estoy por buen camino así que estoy tranquilo”, declaró el número uno de Chile.

Sobre las presiones que puede sentir un jugador en un major, el único chileno que ha pasado el corte en un torneo “grande” dice que “todos los golfistas están preparados para eso, es un deporte que castiga mucho y al día siguiente te puede premiar. Hay que estar preparado anímicamente y mentalmente para todo tipo de situaciones, sea bueno o malo, así que hay que tratar de seguir con la misma mentalidad todos los días. Hoy (viernes) traté de ser un poco más agresivo hoy, ya que la idea era hacer poco para poder pasar el corte, me dí buenas chances, pero no pude lograr dejar la pelota muy cerca (del hoyo, al llegar al green), pero quedo feliz, jugué muy bien”.

Niemann pasa rápidamente la página y dice que se concentra ya en los playoffs del PGA Tour, que parten en dos semanas más. “Ahora vienen los playoffs, así que, a mantenerse con la cabeza bien fría y poder tener una buenas semanitas ahí. La semana que viene voy a jugar el Wyndham Championship, en una cancha que me gusta mucho, he tenido buenos resultados ahí, me acomoda. Sigo enfocado en los playoffs y en llegar bien a Atlanta”, comenta con optimismo el nacional, pues en Georgia se juega el último torneo de la postemporada.