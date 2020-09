Joaquín Niemann tropieza, pero no se cae en el US Open

El 24 de junio de 2005 y después de dos rondas, Nicole Perrot era la exclusiva puntera del US Open femenino, que se disputaba en Cherry Hills, Colorado. Tanto, más de 15 años, hay que remontarse en el tiempo para encontrar un chileno peleando los primeros puestos de un major. Claro, Joaquín Niemann no lidera la tabla, pero está en un expectante 12º puesto después de la segunda vuelta del US Open en el Winged Foot GC, en Nueva York. Nunca antes un golfista hombre y chileno había estado tan arriba en una pizarra de un torneo grande, a excepción del octavo lugar que tenía hasta el jueves.

No solo eso. Nunca antes en cinco participaciones un criollo había podido siquiera superar el corte del abierto norteamericano, tras los intentos de Martín Ureta, Hugo León, el propio Niemann cuando era amateur y Mito Pereira.

Pero no parece que el logro lo hubiese conseguido ayer, pero en buena parte sí. Es que la ronda de viernes tuvo muchas nubes, no solo de las reales, que enfriaron bastante el ambiente, sino de las que persiguieron a Joaco durante la vuelta, donde parecía acumular solo bogeys.

Como ayer partió desde el hoyo 10, el resumen a simple vista, hasta su penúltima parada, era que en sus primeros nueve hoyos de torneo sabía anotar birdies (además de pares) y en los últimos 27, solo bogeys (ver tarjeta).

Pero cerró la jornada con un birdie en el último green, un golpe algo más que anímico, porque le dio la confianza de irse a practicar con la seguridad de pasar el corte y de no bajar tanto en la tabla de posiciones.

Al final del día, la caída que cualquier +3 podría producir en otro campeonato fue de apenas cuatro ubicaciones para el número uno de Chile, pues partía el día octavo.

Eso, porque el viernes despertó Winged Foot, dormido en la ronda 1. Todos habían avisado que el campo en Mamaroneck iba a ser implacable, como su historia revela, pero ese día el promedio de score fue de 72,56 golpes. Muy normal. El día 2, con el monstruo despierto, esa cifra fue de 75,27 palos, más parecido a lo que se acostumbra ver en una de las canchas más difíciles del país.

No ha sabido de eso Patrick Reed, el líder, ni Bryson DeChambeau, el único con las dos rondas bajo el par, pero sí una larga lista de notables, encabezada por Tiger Woods, quien no pudo dejar atrás una maldición. En su época dorada jugó 46 majors seguidos y solo falló el corte en uno, en el US Open de 2006 jugado, claro, en Winged Foot. No hubo venganza y se quedó afuera, con 10 sobre el par, porque el corte estuvo en seis sobre la exigencia.

Joaquín Niemann quedó a apenas cinco golpes del líder y a uno del top 10, en su segundo sábado en un major, pues el talagantino es también el único chileno que ha podido pasar cortes en estos torneos. Lo hizo en el PGA Championship 2018, cuando fue 71º, y ahora. Hoy irá por más historia.

Este sábado, el talagantino jugará desde las 14.19 (de Chile) junto al sudafricano Louis Oosthuizen, campeón del Open británico 2010 y segundo alguna ve< en los otros tres majors.