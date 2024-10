Jorge Almirón saca la voz tras participar de la denuncia de la U contra Colo Colo

Este martes Colo Colo sentenció su eliminación de la Copa Chile 2024. En el estadio Monumental no pudieron revertir el categórico 3-0 en la ida de la final de la Zona Centro Sur, de hecho, no estuvieron ni siquiera cerca de conseguirlo, ya que igualaron sin goles. El encuentro estuvo marcado por la disputa en tribunales entre los albos y Universidad de Chile, ya que los alegatos se desarrollaron en la previa y en paralelo a este compromiso.

Justo sobre este tema fue consultado Jorge Almirón en la conferencia de prensa posterior a la eliminación del Cacique. El argentino fue acusado de enviar instrucciones en el triunfo ante Huachipato en el CAP, cuando se encontraba suspendido, motivo por el que los azules piden los puntos.

El ex DT de Boca Juniors comenzó diciendo que no se iba a referir al tema: “Lo más importante es darle tranquilidad a la gente, hicimos todo lo que corresponde. En ningún momento incumplimos, acatamos el dictamen de la suspensión. Está en proceso la investigación, así que me sugirieron no tocar el tema. Cuando esto se aclare, voy a dar todos los detalles que quieran”.

Sin embargo, ante las consultas, continuó hablando sobre la denuncia: “Para mí lo más importante es que la gente de Colo Colo se quede tranquila, creo que el martes van a tomar una decisión. En ningún momento incumplimos nada. Mi cuerpo técnico hace mucho tiempo que trabaja conmigo y ellos tomaron decisiones. Por ejemplo, contra Palestino nunca me enteré por qué salió (Javier) Correa. Las decisiones las tomaron ellos, tomaron las correctas y por suerte salieron bien, porque ganamos”.

La eliminación

Sobre el duelo ante Magallanes, Almirón lamentó lo sucedido, fue autocrítico y hasta felicitó a La Academia: “Un equipo que se defendió bien, que tienen sus argumentos. El rival también hizo su partido y nosotros no tuvimos claridad en los momentos importantes. Desearle lo mejor al rival, se llevan el triunfo y ahora nosotros a enfocarnos en lo que viene”.

Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

No obstante, aprovechó de criticar la labor de Diego Flores, quien, a su parecer, no cobró un penal sobre Guillermo Paiva en el primer tiempo: “Penal claro a favor, el árbitro no lo cobró, no hay VAR. Después creo que reconoció que se había equivocado”.

Por su parte, Braulio Leal, ayudante de Ronald Fuentes, quien fue expulsado durante el compromiso, valoró la clasificación que obtuvieron en Pedrero: “Contento, las sensación es de felicidad de los jugadores. Sabíamos que nos íbamos a encontrar con este partido, con Colo Colo intentando meternos en nuestro campo. En ningún momentos nos vimos sobrepasados. No sé qué pasó en el gol que hicimos, nos vamos felices a San Bernardo”.