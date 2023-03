Jorge Valdivia sale a respaldar públicamente a la diputada Maite Orsini: “Yo sé que no hiciste nada malo”

Después de que se hiciera público el “telefonazo” de la diputada Maite Orsini a la generala Karina Soza para interceder por el exfutbolista Jorge Valdivia, el Mago salió a respaldar públicamente a la parlamentaria. Lo hizo contestando una publicación de Instagram, donde ella denuncia ataques por esta situación.

“No estoy en pareja, estoy soltera y en ese contexto no acepto cuestionamientos a lo que hago o no hago, ni con quién o quiénes. Me parece un retroceso social, el juicio y violencia que se ha levantado contra una mujer por la forma en que decide vivir su soltería, por lo que no daré más explicaciones al respecto”, escribió Orsini en dicha red social.

La publicación se llenó de muestras de apoyo, siendo una de las más sorpresivas la del propio Valdivia, quien expresó su apoyo. “Maite, estoy contigo. Toda mi fuerza y apoyo en estos momentos. Yo sé que no hiciste nada malo y que pronto se aclara la situación. Mucho éxito en este año que comienza”, expresó, en un mensaje acompañado de un corazón.

De inmediato, el posteo del exjugador de Colo Colo se llenó de comentarios y críticas por su participación en el hecho.

El telefonazo

De acuerdo a lo publicado por La Tercera, el hecho se produjo el 26 de enero, a las 6.00 de la mañana, mientras la parlamentaria se encontraba en Cuba participando en el congreso “Nuevo Orden Económico Internacional”. Era Valdivia, quien se comunicó con ella para plantearle una situación que lo tenía angustiado: la noche anterior -le dijo- personal de la 37 comisaría de Carabineros, lo controló cuando trotaba en un parque en Vitacura. Le pidieron el carnet de identidad, pero no lo tenía, lo ánimos se crisparon, y los policías lo llevaron a la comisaria, esposado.

En la comisaría lograron establecer su identidad -aunque desde su círculo cercano dicen que nunca le tomaron las huellas digitales, ni nada- y lo liberaron. Todo esto Valdivia se lo relató por teléfono a la diputada Orsini, quien le transmitió que lo que le había ocurrido no se ajustaba a derecho, se habían vulnerado sus derechos y que se trataba de actos de apremios ilegítimos.

En el entorno de la diputada, explican que no quería que el tema escalara, pues el exfutbolista quería querellarse contra la institución y, por lo mismo, decidió tomar su celular y llamar directamente a la jefa de la Dirección de Derechos Humanos, la generala Karina Soza. En la conversación, Orsini le expuso que la había llamado el “ídolo nacional” -según sus propias palabras- para exponerle el caso, que estaba molesto, y que quería interponer acciones legales, pero que prefería que Valdivia la llamara directamente a ella y pudieran conversar.

La situación salió a la luz luego de que Daniela Aránguiz, la exesposa del deportista, expresara una serie de situaciones, entre ellas esta intercesión ante Carabineros. Por esta razón, la diputada prepara una serie de acciones legales contra la modelo, al tiempo que ella misma se autodenunció ante la Fiscalía para que se investigue si este llamado constituye un acto de corrupción o de tráfico de influencias.