Bastián Roco narra su compleja situación en Huachipato: “El presidente me apartó al ver que no renové”

Bastián Roco sigue viviendo una compleja situación en Huachipato. El defensor de 19 años se encuentra marginado del plantel acerero después de que, según acusa, el presidente de la institución Victoriano Cerda tomara esta decisión.

“Quiero pensar que lo que me está pasando es netamente por contrato. Ahora no estoy entrenando con el grupo, si mis compañeros entrenan en una cancha, yo entreno en otra. El gerente me dijo, ‘si no renuevas, vas a salir de a poco del equipo’”, comentó en diálogo con DSports.

Agregó que “El presidente se me acerca y me dice que la intención es renovarme, pero al ver que no renové, me apartó y ya llevo un mes y medio entrenando aparte. Gustavo Álvarez (el DT), me dijo que era una decisión de las personas que manejan el club”, añadió.

También señaló que el Sifup “está enterado de mi situación, la Inspección del Trabajo ya fue a ver que yo no estaba entrenando con el grupo. Esto es un proceso que espero se resuelva pronto porque quiero competir. Mi contrato termina en diciembre y posiblemente es un año perdido para mí”.

Por último, habló de su marginación de la convocatoria al pasado Sudamericano Sub 20. “Quiero pensar que fue por decisión técnica. Me tomó por sorpresa porque fui parte del proceso por dos años, nunca pensé que podía quedar fuera”, cerró.

Cabe señalar que a finales de enero, el Sifup ya se había referido a la situación de Roco. “Y siguen las malas prácticas laborales. Esta vez Huachipato mantiene excluido de los entrenamientos a Bastián Roco por negarse a aceptar la imposición de una prórroga unilateral (nula) de su contrato…”, expusieron en un comunicado.

Antes de ello, ya habían acusado a Deportes Copiapó y a Aduax Italiano por situaciones similares. “Exigimos a Deportes Copiapó y Audax Italiano respetar la legislación vigente. Ambos han excluido futbolistas profesionales de los entrenamientos con los planteles; incluso los han mandado a entrenar con juveniles. Dignidad, respeto y, por sobre todo, apego a las normas. ¡Basta!”, comunicaron en su momento.