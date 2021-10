Jornada de dulce y agraz para Mercedes en Turquía: Bottas se reencuentra con el triunfo y Hamilton pierde el liderato

Mercedes tuvo una jornada de dulce y agraz en el Gran Premio de Turquía. Valtteri Bottas se encargó de darle una alegría, al imponerse este domingo en el Circuito de Estambul, aprovechando así la sanción de Lewis Hamilton, quien, pese a ganar la pole, arrancó desde el puesto once, al ser penalizado por cambiar la unidad interna de combustión de su motor y terminó quinto. El finlandés no festejaba una victoria en la Fórmula 1 desde el GP de Rusia, en 2020.

Bottas firmó una sólida carrera para terminar celebrando y entregándole una nueva alegría a su escudería, tras largar desde el primer puesto ante la sanción de Hamilton, que concluyó quinto. No le dio chances a sus adversarios y dominó de principio a fin, en lo que fue la decimosexta jornada de la temporada del Mundial.

El segundo lugar fue para otro que tuvo un domingo feliz: Max Verstappen, de Red Bull. El neerlandés, pese a no poder con el gran nivel exhibido por Bottas, superó en la clasificación general a Hamilton y se adjudicó el liderato de la competencia. El podio lo completó el mexicano Sergio Pérez.

Hamilton tuvo uno de sus días más amargos en la F1. El piloto luchó hasta el final para intentar remontar, no obstante, al modificar sus gomas en el tramo final, cayó dos puestos y terminó cruzando la meta tras el monegasco Charles Leclerc, quien cerró cuarto. Se le vio muy molesto al siete veces campeón.

Carlos Sainz, en tanto, tuvo una destacada actuación. El español, de Ferrari, arrancó desde la última posición y terminó octavo, siendo elegido, además, como el mejor del día.

Bottas: “Tenía mucha confianza”

El festejo de Bottas. FOTO: AP.

“Por mi parte una de las mejores carreras que he hecho nunca. A parte del pequeño desliz del inicio, el auto se ha comportado muy bien en todas las condiciones y tenía mucha confianza y lo he podido controlar”, declaró Bottas luego de la victoria.

Y, en esa misma línea, añadió: “Era difícil elegir la estrategia en estas condiciones pero hemos podido mantenerlo bajo control. Cuando solo hay una línea seca no necesitas mucho para. salirte. Me he tenido que centrar y creo que ha sido una victoria bien lograda”.

Verstappen también analizó su desempeño en Turquía: “Hoy no ha sido fácil. La pista estaba muy deslizante y hemos tenido que gestionar los neumáticos. Valtteri tenía más ritmo que yo, pero estoy contento con este segundo lugar porque era muy fácil caer aquí. Había que gestionar los neumáticos. Estoy contento de estar en el podio. El Mundial ha estado apretado toda la temporada y en Austin seguro que seguirá así. De momento esta temporada ha sido muy buena”.

La próxima cita de la F1 se llevará a cabo en Estados Unidos, específicamente en el Circuito de las Américas, el domingo 24 de octubre, desde las 16.00 horas de Chile.