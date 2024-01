José Ignacio Cornejo roza el triunfo en la décima etapa y permanece en la pelea por volver al podio

José Ignacio Cornejo vuelve a entrar con todo en la pelea por volver al podio del Dakar 2024. Este miércoles el piloto chileno consiguió completar los 371 kilómetros de especial cronometrada de la décima etapa, con partida y meta en Alula, rozando la victoria.

El iquiqueño completó el recorrido rematando en el segundo lugar, acabando solo a dos segundos del ganador, el estadounidense Ricky Brabec quien registró un tiempo total de 3H51′39″.

De esta forma, la clasificación general de las motocicletas sigue siendo liderada por Brabec, quien es secundado por el botsuano Ross Branch quien marcha a 10′54. Más atrás está el francés Adrien Van Beveren, a 11′46. El siguiente en la lista es Cornejo con una diferencia de 13′48″ respecto al norteamericano.

Pablo Quintanilla, en tanto, cerró la jornada en la 16° ubicación y se mantiene lejos de los puestos de avanzada en la general. Marcha 17° a cinco horas, dos minutos y 41 segundos de Brabec.

Una vez cruzada la meta, los líderes tomaron la palabra. “Sigo al 100%. Mañana nos espera una gran etapa con piedras, así que voy a intentar ahorrar energía y tomármelo con calma mañana antes enfilar la última etapa”, comentó Brabec en diálogo con la organización.

Por su parte, Branch aseguró que “lo he dado todo, pero he cometido algunos errores estúpidos que me han hecho perder tiempo. Me lo he pasado mu bien con Toby y Quinty. Ricky ha subido el nivel y va a ser difícil alcanzarle, pero aún queda una larga jornada mañana, así que ya veremos. Nada está decidido hasta la bandera a cuadros, así que voy a seguir luchando y quizá la suerte esté de mi lado. Así son las carreras, puede pasar cualquier cosa”.

Adrien Van Beveren, en tanto, declaró que “nos dijeron que la etapa sería un poco menos dura que la de ayer, pero tengo mis dudas. Este año la navegación es muy exigente. Ha sido difícil y me he perdido bastante. Tener a Ricky conmigo ha sido una suerte, pero nos hemos entretenido un poco al final y puede que hayamos perdido un minuto. Veremos qué pasa, aún quedan dos días en los que concentrarnos. En cualquier caso, terminar primero con Ricky, habiendo abierto tanta pista, es un gran resultado. Empieza a ser duro físicamente y es ahí donde hay que marcar la diferencia”, lanzó.