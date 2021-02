José Letelier, DT de las Rojas: “Para el fútbol femenino es más importante el desarrollo que ganar”

José Letelier (54) lleva casi cinco años ya al frente de las Rojas. Y desde ahí ha roto barreras, logrando la primera clasificación de la selección femenina chilena a un Mundial. También ha vivido episodios controvertidos, como cuando fue acusado de comportamiento indebido con las jugadoras, asunto que quedó sin aclarar públicamente y desestimado. El doble campeón de la Libertadores (como jugador con Colo Colo y como DT de las albas) llevaba ahora semanas trabajando con el equipo de cara al repechaje para Tokio 2020, pero el cruce ante Camerún fue de nuevo recalendarizado.

Se vuelve a aplazar el partido ante Camerún. ¿Si no vienen Christiane Endler y Francisca Lara no se juega?

Bueno, Endler y Lara son jugadoras demasiado importantes para la selección chilena, pero Camerún también tenía jugadoras en Francia. Era una situación que presentaban ambas selecciones. A eso se suma un problema logístico con el cierre de fronteras en Francia. La FIFA también consideró que se generaban complicaciones en cuanto a los viajes. Por lo tanto, entre todos se tomó la decisión de aplazar el partido para abril.

¿Cómo enfrenta esta incertidumbre de este partido aplazado más de una vez?

Claramente nos hubiese gustado jugar. Seguir postergando también genera un impacto. Pero son situaciones a las que uno está expuesto debido a la pandemia. En ese sentido, vamos a tratar de tomarnos de buena manera el cambio de fecha y volver a enfocarnos para un mes y medio más. Siempre está la ilusión de jugar, para eso nos preparamos. Lógicamente no es algo positivo, pero hay que darle la vuelta al porqué suceden las cosas. Una vez que se analiza eso, uno puede tener más tranquilidad y paciencia para la siguiente probabilidad de jugar. Para eso hay trabajo con el cuerpo técnico completo y el área psicológica. Sabemos el ámbito en el que estamos, y en el momento que está la humanidad, y en base a eso también se trabaja.

¿Y cómo se estaban preparando en ese contexto de pandemia?

Se ha generado un cambio en cuanto a la dinámica, pero se ha manejado muy bien por parte de las jugadoras, el cuerpo técnico y fundamentalmente el área médica. Llevábamos prácticamente un mes entrenando con la selección femenina, siempre bajo ciertos parámetros establecidos objetivamente por dirigentes de la élite mundial. En base a eso, nosotros hemos ido creciendo y tenemos la tranquilidad de que las jugadoras saben cuáles son sus potencialidades. Y tratamos de proyectar aún más esas potencialidades, tanto para que se sientan más seguras como para cumplir los objetivos planteados.

¿Cómo han evolucionado las jugadoras desde su llegada a La Roja?

Todos hemos evolucionado, no solamente las jugadoras. Desde el momento en el que el fútbol femenino comenzó a alcanzar ciertos logros, la responsabilidad y la exigencia van aumentando. Por lo tanto, competir ya es una responsabilidad mayor para la selección. Esa responsabilidad tiene que ir afianzada con crecimiento deportivo, profesional y de compromiso. Las jugadoras lo han hecho perfecto en todo lo que respecta a lo anterior. Los clubes también han aportado mucho en eso. Las jugadoras se han ido profesionalizando. Y no solamente por la obtención de un contrato profesional, sino porque ellas entendieron que para que esta actividad pueda ir creciendo, y ellas vayan mejorando sus capacidades, hay que dedicarse casi al ciento por ciento.

¿Cuál es el esquema de juego que planteará ante Camerún en abril?

Nosotros ya tenemos la experiencia de haber jugado con selecciones africanas. Camerún tiene varias jugadoras en el ámbito internacional, además de ser un equipo potente, fuerte, rápido y muy parecido a Zambia. Eso sí, con un poco más de juego colectivo que Zambia. Vamos a competir de acuerdo a nuestras potencialidades y capacidades, buscando siempre un juego asociado para tratar de contrarrestar las potencialidades del equipo africano. Tomaremos las precauciones del caso, pero siempre pensando en nuestra identidad y nuestra forma.

¿Es favorito Chile ante Camerún o al revés?

Ambas selecciones tienen sus fortalezas y debilidades. Creo que las posibilidades son parejas para ambos equipos. No le daría el favoritismo a Camerún, pero tampoco se lo daría a Chile. Yo pienso que las fuerzas son muy parejas. El fútbol es de momentos y en el momento que nos toque jugar trataremos de que esas potencialidades nos ayuden a conseguir lo que queremos.

Un tema del que se ha hablado mucho en todo lo que es el fútbol chileno, es el recambio. ¿Cómo trabajan Las Rojas en función al recambio?

El fútbol femenino es bastante particular en ese sentido, debido a que en la competencia nacional está la categoría mayor y sólo hay una categoría juvenil. Vale decir que, en divisiones de formación e iniciación deportiva, carecemos de este aspecto. El recambio es necesario para que el fútbol femenino siga avanzando, quizás no a pasos agigantados, pero sí para que la iniciación deportiva pueda tener esa fundamental ayuda. Había presentado un plan de trabajo a nivel de selección para suplir esa deficiencia pero, lamentablemente, sucedió el estallido social en una primera instancia. Luego ocurre esto de la pandemia, por lo que la iniciativa se ha visto truncada. Esperamos que con el paso del tiempo esto se pueda ir solucionando, para que la iniciación deportiva del fútbol femenino comience a tener un desarrollo importante.

En la presentación de Francis Cagigao, el nuevo director deportivo de la ANFP, junto a Pablo Milad se refirieron al desarrollo del fútbol femenino. ¿Han tenido la oportunidad de conversar algo al respecto?

Sí, he conversado en más de una ocasión con Francis. Obviamente que hay una serie de situaciones que él debe resolver, tanto para el fútbol masculino como para el femenino, pero sí hay una visión de cada día tratar de ir mejorando lo que es esta actividad. Es un punto esencial para asentar una base y, desde esa base, comenzar a mejorar el fútbol femenino. Yo creo que pasa fundamentalmente por la iniciación deportiva a más temprana edad.

¿Cómo ve la gestión y el rol de la ANFP para con el fútbol femenino?

Hace más de un par de años que se le ha dado la importancia al fútbol femenino en la federación. Se hizo la Copa América en Chile, con mucho éxito, que fue un paso gigante para expandir el fútbol femenino a nivel nacional y con resultados importantes. Se jugaron todas las fechas FIFA a nivel internacional al más alto nivel. Luego, se participó en un Mundial. Ahora, se está con el repechaje preolímpico. Queremos mantener esta línea, y que la selección femenina no pierda este estándar.

Liberaron a jugadoras de la Universidad de Chile para que jueguen frente a Colo-Colo por un cupo en la Copa Libertadores. ¿Ya sabía que se iba a suspender el partido cuando las autorizaron a volver a sus clubes?

Siempre hay situaciones que son extraoficiales, que cualquier persona puede generar una hipótesis en relación a la contingencia. Cuando comenzó el problema en Europa con el cierre de fronteras y una serie de complicaciones logísticas, empezaron las conversaciones con las distintas federaciones y con la FIFA, para ver cuáles eran las alternativas en función a lo que estaba sucediendo. ¿Qué alternativas teníamos nosotros, si llegábamos a Francia y sin tener la seguridad de que podríamos salir? Una de las muchas situaciones que se estaban barajando fue el encuentro entre Colo-Colo y la Universidad de Chile. En la última prenómina, Colo-Colo no tenía jugadoras convocadas y Universidad de Chile sí. Entonces, cuando ya había un gran porcentaje de probabilidad de que el partido se fuese a postergar, las jugadoras fueron liberadas para poder cumplir con su club.

¿Cómo ve el impacto de Christiane Endler en el fútbol femenino a nivel mundial?

Christiane Endler es una embajadora del fútbol femenino, desde Chile a nivel mundial. Ella ha tenido una carrera y una trayectoria espectacular, inédita para lo que es el deporte nacional, sobre todo con lo que involucra el fútbol femenino. Ha sido una deportista ejemplar. Por lo tanto, es una referente y es la imagen del fútbol femenino nacional en el extranjero. Tiane cumple con un rol fundamental en lo que es nuestra selección, lo que la convierte en un elemento sumamente importante para el fútbol nacional.

¿Es el equipo actual la selección dorada chilena?

Yo creo que es una generación muy importante, porque son niñas que vienen jugando desde hace más de una década y que han tenido la experiencia de jugar en torneos sub 17, sub 20, sudamericanos, mundiales. Esta generación ha roto esquemas y ha logrado objetivos. No recuerdo una generación anterior. Por lo mismo es fundamental la iniciación de las jugadoras a más temprana edad, de manera organizada y acelerada, ya que eso implica que podamos tener más jugadoras a un nivel futbolístico superior.

Se hace imposible no preguntarle acerca de las acusaciones en su contra, el año 2019, que finalmente fueron desestimadas. ¿Esto quedó atrás?

Obviamente que a nadie le gusta pasar por situaciones de esas características. Para mí es un tema cerrado, ya que, afortunadamente, la verdad siempre va a estar por sobre cualquier situación. Siempre estuve con esa tranquilidad, y eso lo avala no solamente mi trayectoria como entrenador, sino que también como jugador desde los 12 años. La gente que me conoce sabe cómo soy y cuáles son mis características. Fue un mal momento, una situación que ya está atrás y que espero que no vuelva a ocurrir. Muchas veces hay personas malintencionadas, pero yo ya no quiero volver a hablar del tema.

Cuando se hicieron estas acusaciones se dividió el camarín y fue fundamental la declaración de Tiane Endler desestimando los hechos. ¿Las jugadoras lograron limar las asperezas que tenían con respecto a este tema?

Para mí es un tema cerrado. Si Christiane Endler lo hizo es porque me conoce y sabe cómo actúo. Hay otras jugadoras que también me conocen, como las que han estado una década trabajando conmigo, ya sea en el club (Colo-Colo) o en la selección. Saben cómo soy, mi manera de actuar y, por lo mismo, no es un tema. Hay situaciones que en el fútbol están determinadas por hechos, como si juega o no juega una jugadora, si es nominada o no, si le parece justo o injusto algo, etc. Todo esto es parte de la labor del DT, pero uno también queda expuesto a situaciones que a veces no le gustan.

¿Cuál es la meta de las Rojas?

Uno siempre busca, en lo que respecta a la selección adulta, el objetivo de competir y lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos, lo que sería realmente un sueño. Pero también hay muchas metas que son fundamentales para que estos resultados se puedan sostener en el tiempo. Estas metas están relacionadas con mantener un estándar importante de selecciones, que los clubes también aporten en el desarrollo del fútbol femenino y generar una base importante de crecimiento. Para el fútbol femenino, un resultado no es la única meta. Aunque es importante conseguir resultados, es aún más importante una base sólida que ayude a mantenerlos.

Si tuviera que firmar en este momento, ¿Las Rojas van o no a los Juegos Olímpicos?

Ese es mi deseo, el de las jugadoras, el de toda la gente que trabaja en la selección, y el de mucha gente a la que le gusta el fútbol femenino. Sin embargo, cuando uno firma algo es porque se tiene una certeza y una seguridad. Hay una confianza en las jugadoras y hay un deseo, pero también hay un rival. Obviamente voy a apostar siempre por querer ir a los Juegos Olímpicos.