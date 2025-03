José Luis Sierra cuestiona el nivel de sus jugadores en la nueva derrota de Unión Española

Unión Española no atraviesa un gran momento futbolístico. El equipo de Independencia solo ha sumado derrotas en las primeras tres fechas de la Liga de Primera, donde además no han conseguido anotar goles en dichos partidos. Luego de la agónica derrota ante Deportes La Serena, el técnico José Luis Sierra salió a dar declaraciones sobre el mal momento del equipo.

Los hispanos llegaban al estadio La Portada con la obligación de sumar su primera victoria en el campeonato, en donde no habían podido mostrar un buen nivel en las primeras dos jornadas, donde perdió categóricamente por 4-0 ante La Calera y 3-0 contra Palestino, en el clásico de colonias. El equipo del Coto Sierra se enfrentaba al flamante campeón de la Primera B del fútbol chileno, donde esperaban conseguir su primera victoria y salir del fondo de la tabla.

Sin embargo, los papayeros lograron un agónico triunfo por 1-0 en La Serena, gracias al gol en el minuto 90+2 del mediocampista Manuel Rivera, hundiendo aún más el presente de Unión Española en esta temporada.

Deportes La Serena vence por la mínima a Unión Española. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Las declaraciones de Sierra post partido

El entrenador de Unión Española tuvo declaraciones posterior a la nueva derrota de sus dirigidos en el torneo, donde afirmó que podrían haber cambios dentro del equipo. “La única forma en que esto se puede revertir es teniendo convicción y cambiando cosas. Seguir haciendo lo mismo no es el camino. Ha sido un muy mal arranque de temporada, no solo por el torneo, sino que los dos partido en la Copa Chile”, afirmó el estratega.

También apuntó a sus dirigidos por la falta de gol, en una delantera que se reforzó con nombres como Matías Suárez e Ignacio Jeraldino. “Han jugado casi todos los jugadores del plantel y solo hemos hecho dos goles, uno de penal y uno de córner. Ofensivamente no somos un equipo que genere peligro y eso te va mermando en le rendimiento dentro del partido”, sentenció. Unión Española no ha marcado ningún gol en las tres jornadas de la Liga de Primera, ubicándose en la última posición de la tabla.

El exmundialista con la Roja analizó el bajo nivel de sus pupilos en ofensiva, señalando que no se puede tener un buen partido en defensa y esperar a tener una chance de gol para ganar el partido. “No puedes estar todo el partido pensando en que no te hagan un gol y esperar tener una para meterla. Hay que ser punzante en ataque, generar ocasiones y no lo estamos haciendo”, señaló.

“En el primer tiempo quizás manejamos más, tuvimos algunas aproximaciones, no diría ocasiones de gol. No tuvimos presencia ofensiva para generar, sobre todo por los jugadores que tenemos. Pasa por nuestro rendimiento el resultado”, añadió José Luis Sierra sobre las pocas ocasiones generadas por su equipo. También fue consultado por su continuidad al mando del equipo, donde el estratega no quiso entregar declaraciones al respecto.

Unión Española ahora tendrá un importante partido por la fase previa de la Copa Sudamericana, donde enfrentarán a Everton de Viña del Mar, el próximo miércoles 5 de marzo en el estadio Bicentenario de La Florida.