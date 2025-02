José Luis Sierra encara a periodista en plena conferencia de prensa tras ser consultado por su continuidad en Unión Española

Unión Española no comenzó de la mejor manera su participación en la Liga de Primera. Los dirigidos por José Luis Sierra perdieron en sus dos primeros partidos por marcadores bastante abultados, situación que comienza a colmar la paciencia de los hinchas del cuadro de Independencia.

Los hispanos entraron de lleno en el mercado de pases y se reforzaron con muchas variantes de cara a 2025. Sin embargo, el ensamblaje del equipo todavía no logra cumplir con las expectativas de los seguidores del equipo de Independencia, que sigue sin conseguir su primera victoria oficial en el año.

Tras la última derrota en el estadio Santa Laura ante Palestino por 3-0, el entrenador en rueda de prensa fue consultado sobre si ha considerado dar un paso al costado, pregunta que provocó la incomodidad del exseleccionado nacional. “Esa pregunta no la voy a responder, porque no corresponde que me la haga. Usted pregúnteme por el partido, no viene nunca, nunca está en conferencia y me hace esa pregunta”, declaró ofuscado el DT.

Coto Sierra fue preguntado acerca de su futuro y se enfadó después del último partido de los hispanos. Foto: Andrés Pina/Photosport

Unión Española acumula cuatro derrotas consecutivas en lo que va de 2025, partidos en los que han demostrado una importante insolvencia tanto en la zona defensiva como en el ataque. Les han marcado 12 tantos y solo han anotado en dos oportunidades.

La reflexión del Coto tras el clásico de colonias

“No generamos la situación de gol cuando teníamos además una ventaja numérica. Luego obviamente seguimos repitiendo errores defensivos en el sentido de que con muy poco el rival te genera situaciones de gol”, relató.

José Luis Sierra no quedó para nada conforme con el rendimiento del equipo. Explicó que con el trabajo en los entrenamientos han intentado corregir los detalles que no les permiten dar un paso hacia adelante. No obstante, esos mismos errores les juegan una mala pasada en los partidos a la hora de defender y de aprovechar las opciones que se generan en ataque.

Al mundialista de Francia 1998 le preguntaron si es que el cuadro de Independencia sigue en búsqueda de jugadores en el mercado, pero señaló que no está dentro de las opciones que barajan.

“El plantel es dentro de lo que habíamos conformado. Un plantel que tiene variantes, que tiene jugadores. Lamentablemente tenemos cinco jugadores lesionados y eso obviamente que nos quita variantes sobre todo en la mitad de la cancha, pero bueno, es parte de“, apuntó.

Unión Española espera superar este mal comienzo de año lo antes posible. La primera oportunidad tendrá lugar el próximo martes 25, cuando se pongan al día en la Copa Chile. Los dirigidos por el Coto Sierra visitarán el estadio Ester Roa para medirse ante Deportes Concepción a las 19 horas.