Juan Cruz Reyes, jugador de los Cóndores: “Sabía que era una oportunidad que tenía que aprovechar”

Juan Cruz Reyes es oriundo de la localidad mendocina de Guaymallén. El fly-half de 21 años es una de las grandes sorpresas de los Cóndores en este nuevo camino al Mundial de Australia 2027 y frente a Paraguay fue una de las figuras más destacadas de la escuadra que conduce Pablo Lemoine. Hoy, Los Cóndores se medirán frente a Brasil (15.40 horas) con la clasificación asegurada al Sudamericano a disputarse el próximo año.

¿Cómo ha sido esta experiencia con los Cóndores?

Muy bien. Estoy disfrutando al máximo. A los tres extranjeros que llegamos (Pharel Muñoz y José Miguel Contreras son los otros), nos han recibido de primera. Es un grupo humano muy copado, así que realmente estoy muy contento.

¿Cómo fue esa llamada para estar?

Yo estaba jugando el torneo al interior con mi club. Estábamos en Rosario y me llamó Nico Bruzzone. Ahí tuvimos el primer contacto. Y eso fue un viernes y el domingo di el ok y me vine para acá.

¿Cuánta proyección internacional le da el estar en los Cóndores?

Una de las razones por las que tomé la decisión era porque quería progresar, quería crecer en el rugby. Así que creo que es una buena oportunidad estar en los Cóndores.

Cuénteme un poco sobre su familia.

Sí, mi vieja y mi viejo son chilenos. De parte de los dos tengo prácticamente casi toda mi familia chilena. De parte de mi papá viven en Argentina, pero son todos chilenos.

Todo le resultó muy familiar...

Sí, completamente. Es más, cuando era bien chico, tres años, creo, o un poco menos, hice el jardín infantil acá (en Chile).

¿Pasó las fiestas patrias en Chile?

Estaba pensando quedarme, pero me volví a Mendoza para poder jugar con mi club. En todo caso, la familia que tengo acá en Chile sí festeja a full.

¿Y cómo se puso su familia cuando recibió el llamado de los Cóndores?

Realmente estaban muy contentos todos. Mi abuela, mi papá, muy contentos. Sabía que era una oportunidad que tenía que aprovechar.

¿De dónde viene su pasión por el rugby?

Arranqué a los tres años, vi un partido de los Pumas y ya quería jugar. Y a los cinco me llevó mi abuela al club, a Los Tordos. Y hasta hoy en día no paré nunca.

¿Conocía algo de los Cóndores?

Sí, los conocía. Soy bastante cabeza con el rugby, así que claro que los ubicaba. Y realmente es un gran equipo, son grandes personas y gente muy profesional. En general, todo se maneja muy profesional y eso está muy bueno.

¿Y qué le pareció Pablo Lemoine?

No he hablado mucho con él todavía, pero re bien, me parece que es un tipazo.

¿Cómo vivió su debut oficial ante Paraguay, donde además fue elegido por la gente como el mejor de la cancha?

Sinceramente lo viví como muy tranquilo. Cero presión. No como si fuese un partido más, obviamente es algo muy importante. Quizás todavía no tomo noción de lo que jugué, lo que sería una clasificación al Mundial. Pero me lo tomé bastante tranquilo, con mucha calma.

Usted estuvo en los Pumitas. ¿Cómo fue esa experiencia?

Estuve un tiempito ahí en la academia. Realmente muy copado estar ahí. Y por distintos temas me terminé saliendo. Renuncié. Debo haber tenido 15 por ahí, creo cuando arranqué ahí.

¿Cómo funcionaba el sistema ahí?

Tienes academias en distintas partes de Argentina. Ahí entrenas tres veces por semana. Después tienes como unas mini concentraciones por regiones. Y después de eso, te van mirando y pasas a concentraciones nacionales y todo ese tema.

¿Y alcanzó a hacer esas concentraciones nacionales?

Sí. Mira, vamos a llegar a un tema muy bueno. Tuve concentraciones... La primera es una nómina grande, después una nómina más chica, que era con los 2002, yo era 2003. Y después me llamaron para un Sudamericano que se hacía en Paraguay con los 2001. Entrenamos ahí una semana y partimos para Paraguay. Cuando estábamos en el aeropuerto, yo tenía el documento vencido. Así que no me dejaron viajar. Me tuve que volver para Mendoza. Estaba justo en la fila, fui el único.

¿Después tuvo la oportunidad de jugar de nuevo?

No, ahí me volví para Mendoza. Al año siguiente, seguí entrenando en la academia y todo. Y después, ese año se jugaba el Argentino Juvenil, que es el que se juega en las regiones. Y ahí me salí del sistema.

Y ahora vuelve a una selección adulta con Chile y hace unas semanas le tocó enfrentar a Argentina XV, lo que debe haber sido algo especial.

Realmente lo fue, no te voy a mentir. Costó un poquito, pero una vez que arrancó todo, salió bien.

Ahora viene Brasil, un rival que viene creciendo. ¿Cómo ve ese partido?

El partido contra Paraguay estuvo duro y ahora el de Brasil, también. Son muy físicos, muy grandes. Creo que vamos a tener que trabajar mucho el partido, construirlo paso a paso, de a poquito, e intentar cansarlos. Y ojalá que en el segundo tiempo se pueda abrir para nosotros.

¿Le sorprendió el público en La Pintana?

Estuvo lindo, muy lindo. Realmente tuvimos un gran apoyo. Estuvo mi familia presente también, así que fue un lindo momento.

La gente se ve muy comprometida con el proyecto de los Cóndores...

Sí, sí, realmente es así. Y la idea es seguir ganando partidos. Así la gente se va sumando y se anima a meterse a jugar al rugby. La gente más chica, sobre todo. Creo que están muy buenos los triunfos para el rugby chileno.