Juan José Ribera llega al rescate de Coquimbo Unido

Era prácticamente un hecho y tras una nueva caída este sábado (por 4-1 ante la UC) Coquimbo Unido confirmó a su nuevo director técnico, Juan José Ribera. El ex técnico de Audax italiano, también con pasado por el club pirata, llega para reemplazar al desvinculado Germán Corengia y apagar el incendio de un equipo que marcha último lugar en el Torneo Nacional.

“Le deseamos mucho éxito en esta nueva bienvenida a Juan José Ribera, esperando que su experiencia y la fuerza y coraje de nuestro puerto lo lleven a superar los momentos difíciles que estamos pasando, de forma tal que podamos salir pronto del lugar en el que estamos y no merecemos”, publicó el club en su sitio web.

Jota Jota ya capitaneó a los piratas. En la temporada 2015/2016 llegó al club cuando eran colistas de Primera B y logró evitar el descenso. Luego, en la 2016/2017, obtuvo el tercer lugar del torneo, quedando cerca de la gloria de ascender al fútbol de honor.

El Coto sabe de momentos difíciles, por lo mismo llega al rescate de un equipo que no encuentra salida. Este sábado, tras perder ante la UC, Matías Cano, el capitán, realizó una fuerte autocrítica. “A este equipo puede venir Guardiola, pero si no cambiamos las cosas vamos a sufrir hasta el ultimo momento. No sé cuantos jugadores están preparados para jugar un descenso... Todos fuimos una lástima, una verdadera verga. No hemos estado a la altura. Tenemos la seguridad y certeza de que dejamos todo, pero no alcanza”, dijo tras el encuentro a CDF.

Como jugador, Ribera defendió los colores de Universidad Católica, Universidad de Concepción, Unión Española, Evertón, entre otros clubes. Como técnico, ha dirigido a Malleco Unido, Deportes Concepción, Coquimbo Unido, Rangers y Audax Italiano. Con los hispanos y cruzados, logró coronarse campeón de Primera División.