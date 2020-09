La fuerte autocrítica de Matías Cano: “Todos fuimos una lástima, una verdadera verga”

Coquimbo Unido fue goleado y es el colista del fútbol chileno. El cuadro pirata cayó 4-1 ante la UC en su primer duelo tras el despido de Germán Corengia, su ex técnico. Tras el encuentro, su capitán y portero, Matías Cano, realizó una fuerte autocrítica al equipo.

“Enfrentamos a un verdadero equipo. Mas allá de como llegábamos, nosotros tenemos que hacer una autocrítica más fuerte. Dejar de echar culpa a lo externo y preocuparnos de adentro de la cancha. Llegamos al fondo, más abajo que esto no se puede estar”, partió diciendo a CDF.

“A este equipo puede venir Guardiola, pero si no cambiamos las cosas, vamos a sufrir hasta el ultimo momento. No sé cuantos jugadores están preparados para jugar un descenso. Tocamos fondo, jugamos con un gran equipo. A levantar cabeza, y el miércoles tenemos que poner la carita de nuevo”, agregó.

El portero fue más allá con su reflexión: “Todos fuimos una lástima, una verdadera verga. No hemos estado a la altura. Tenemos la seguridad y certeza de que dejamos todo, pero no alcanza. Tenemos que poner la cara los más grandes. Mostrar por lo menos ganas de ganar. No sé lo que pasó, pero tenemos que enterrar estas fechas y desde el miércoles empieza un campeonato nuevo. El técnico que llegue va a tener que trabajar mucho”, cerró.

Este miércoles, reciben a Palestino en Coquimbo. Chance para seguir con la lucha para dejar la última posición de la tabla en el Torneo Nacional.