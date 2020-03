Jugar con miedo: La experiencia del último partido de la B en medio de la Fase 4

La suspensión del fútbol nacional corre a partir del miércoles, según lo dispuesto por la ANFP. Sin embargo, ayer lunes la primera B tuvo acción. Temuco recibió a San Marcos de Arica en el Germán Becker.

La victoria fue para los locales por 2-1, pero pasó a segundo plano, puesto que el duelo, que se disputó a puertas cerradas, se demoró 20 minutos en comenzar ante el temor del coronavirus y la incertidumbre de los jugadores y cuerpo técnico sobre si llevar a cabo el partido. En un país en vilo por la enfermedad, y que ya entró en la Fase 4, es decir que el contagio se vuelve comunitario, las opiniones por disputar el encuentro fueron dispares. Incluso dentro de los mismos clubes. Por ellos, varios jugadores y directivos narraron con La Tercera las distintas apreciaciones, impresiones y aprehensiones por el duelo jugado en el sur.

El presidente de San Marcos de Arica, Carlos Ferry, tuvo palabras sobre si existió temor por parte del entorno del club en contraer el coronavirus, en especial los jugadores que disputaron el partido. “Ellos no tenían miedo, querían jugar porque los jugadores están muy conscientes del caso especial de Arica. Nosotros no recibimos un solo peso de la Asociación Nacional del Fútbol. Fueron al camarín, en una delegación de cinco jugadores, a conversar con el plantel de Temuco. En una primera instancia dijeron que no y en la segunda accedieron a jugar. Los árbitros estaban, al igual que los representantes de la ANFP, dispuestos a jugar. El acuerdo fue total”, expresó.

En esa misma línea, el timonel del cuadro del norte se refirió a la situación del jugador Sebastián López, arquero de Temuco que está en cuarentena porque viajó en el mismo avión que un contagiado, detallando que están tomando resguardos por precaución. “Algunos jugadores se han puesto mascarillas, otros no, pero las cosas cuando tienen que pasar van a suceder igual. Ojalá que no nos pase a nosotros. Los jugadores no sintieron temor. Estarán con ciertos cuidados, pero no pasará nada porque el contagio tiene que ser a través de la burbujita o a través de algo especial. En ese sentido le agradecí al otro equipo que hayan permitido jugar. Ellos también nos están cuidando el dinero a nosotros”, expuso.

Sin embargo, el técnico del cuadro de la ciudad fronteriza lo ve diferente, pues desde su punto de vista se cometió una importante irresponsabilidad por llevar a cabo el duelo. “No se dio una solución y los jugadores tuvieron que decidir. Después supimos que el plantel de Temuco tuvo contactos con el muchacho que tenía coronavirus. Espero que no haya ningún contagio y que esto no haya pasado a mayores, pero es muy irresponsable de todos. No se han dado cuenta de la situación real que existe y cómo vive el país. Acá jugando un partido pueden existir muchos afectados. Ahora los muchachos cuando lleguen a Arica verán a alguien que los estará controlando”, partió diciendo el estratega.

Además, aprovechó el espacio para deslizar críticas tanto al Sifup como a la ANFP por delegar la decisión a los futbolistas. “El Sifup estuvo mal por no haber asumido que no se podía jugar. Les tiraban la responsabilidad a los propios jugadores. San Marcos no recibe platas del CDF y esa es una de las preocupaciones, porque hay un fondo para el año para los sueldos y para los viajes. Los jugadores estaban más preocupados de los dirigentes de ese fondo, ya que a mitad de año no habrá para cancelar los sueldos. Eso tampoco lo vio la ANFP y el Sifup. Ahí es donde pasa mi molestia”, aseveró.

José Aguilera, volante del cuadro ariqueño, manifestó que existió resquemor por jugar, aunque ellos tenían la mente puesta en disputar el encuentro. “Primero que todo estábamos preocupados, pero con hartas ganas de jugar por el viaje que nos pegamos. Nos sentimos tranquilos después del partido. Había miedo por parte de algunos compañeros, pero la decisión la tomamos como grupo”, enfatizó el formado en Colo Colo.

En Temuco también hubo visiones dispares

Desde la otra vereda, Yerko Aguila, volante del cuadro sureño, cree que el partido no se debió llevar a cabo y que existió temor por disputar el encuentro. “Como plantel un poco complicado. Estamos en una fase complicada. Está el temor porque Arica estaba viajando y tenían jugadores en el aeropuerto. Uno nunca sabe con este virus que es tan contagioso. En el partido tuvimos que estar con los jugadores casi al lado y eso nos provocaba temor”, a lo que añadió que, desde su postura, no se debió jugar: “Para mí no. Fue una irresponsabilidad ya que el tema es delicado, nosotros podemos contagiarnos de forma muy rápida y directa porque estamos en contacto todo el partido. Se debió suspender todo el campeonato ayer y nos hicieron a nosotros decidir. La ANFP debió tomar una decisión antes”, concluyó.

En tanto, Fernando Navarrete, gerente general de Temuco, expuso que el partido se llevó a cabo con completa tranquilidad y con los resguardos correspondientes. “Jugar sin público fue una buena medida. Nos pusimos en contacto con las autoridades del domingo. Les conté esta situación que se estaba poniendo color de hormiga y con las autoridades solicitamos que se jugara así. Ahora, que el partido se haya llevado a cabo también fue una medida buena, porque las personas tomaron las precauciones que corresponden. El partido se desarrolló en completa normalidad y esperamos que no exista ninguna novedad”, empezó comentando el dirigente.

Además, explicó la situación de Sebastián López, indicando que siguieron como club todos los protocolos dispuestos por las autoridades y, además, previnieron que él saliera de su casa como una medida preventiva tomada por la institución. “Por prevención pedimos que se fuera a su casa y le mandamos a hacer exámenes y que tuviera el seguimiento correspondiente. En este minuto no está contagiado, y lleva cuatro días en observación. No ha presentado ningún síntoma. Hay que mantenerlo en observación. Estamos previniendo”, aclaró.

Los partidos de esta tarde

Hoy seguirá el curso de la B, puesto que para este martes en la tarde están pactados los duelos entre San Luis y Copiapó, y Unión San Felipe y Santa Cruz. El primero está previsto que comience a las 18.00 en el Lucio Fariña de Quillota, mientras que el otro está programado a las 20.30 en el Municipal de San Felipe. El escenario es complejo, pues es posible que en ambos partidos los equipos decidan no jugar, en un país que vive una crisis sanitaria importante a causa del coronavirus.