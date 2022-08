Juncheng Shang brilla en Canadá e irá por su segundo título consecutivo de la mano de Marcelo Ríos

Juncheng Shang (246º) sigue haciendo historia para el tenis de su país de la mano de Marcelo Ríos. El tenista chino irá por su segundo título consecutivo, luego de superar por 6-3 y 6-4 al estadounidense Aidan Mayo (842º), en las semifinales del Challenger de Granby, Canadá. Una victoria que no solo lo deja a las puertas del top 200, sino que estira a nueve victorias el invicto que ostenta desde que el chileno lo entrena.

El partido tuvo un comienzo algo dubitativo para Jerry, como es conocido en su entorno. Su servicio no anduvo bien en el primer juego y su rival se lo rompió de entrada. No obstante, el tenista de 17 años reaccionó de inmediato y le devolvió la gentileza. De ahí en adelante, el norteamericano de 19 años combinó buenos tiros con varios errores no forzados, que fueron bien aprovechados por el asiático, quien se mostró extraordinariamente preciso con el revés.

Ya en el cuarto game, Mayo salvó tres puntos de quiebre. Sin embargo, no pudo hacerlo en el octavo. Shang cerró el parcial con su servicio, no exento de dificultades, ya que tuvo que salvar dos posibilidades de ruptura antes de poder festejar.

En la pequeña tribuna de la cancha 8 se podía escuchar a Marcelo Ríos animando a su pupilo, quien fue de menos a más en el partido. Para el segundo parcial, Mayo se vio más sólido con su servicio en el comienzo. Incluso, dispuso de dos puntos de quiebre en el sexto game, momento en el que el jugador chino se ganó un warning por tirar deliberadamente una pelota fuera de la cancha. A pesar de eso, pudo salir del delicado momento y en el siguiente juego logró un quiebre que sería fundamental para definir el encuentro.

El pupilo del chileno cerró sin mayores inconvenientes su paso a la final de un torneo en el que todavía no pierde un set. De ganar mañana, Juncheng Shang se meterá dentro de los 190 mejores jugadores del mundo y el sueño de ser el primer top 100 chino estará cada vez más cerca.

Su rival en la definición por el título será el local Gabriel Diallo (519º), quien se impuso por 6-3 y 6-4 al japonés Hiroki Moriya (290º).