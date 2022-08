Fórmula 1: un castigado Verstappen se impone en la clasificación del GP de Bélgica y Sainz hereda la pole

Un castigado Max Versatappen fue el más veloz en la clasificación del Gran Premio de Bélgica. Sin embargo, no será el holandés quien largará desde la pole. El piloto de Red Bull fue penalizado junto a otros seis de sus colegas por cambiar componentes de sus monoplazas en la previa de la carrera que marcará el retorno de la competencia, tras el parón de verano.

Verstappen fue un fiera sobre el circuito de Spa-Fracorchamps. En la qualy 1 y 2, regaló vueltas notables, y en la tercera no defraudó. Le bastó un primer intento para firmar una vuelta de 1′34′'665 y coronarse como el mejor del día. Carlos Sainz le siguió, a seis décimas, y será quien saldrá desde el primer lugar, debido a la penalización de Mad Max. El español luchó hasta el final para imponerse a Sergio Pérez, su principal adversario de la jornada y quien arrancará segundo este domingo.

Sainz se mostró contento por la posibilidad de ser primero este domingo, aunque no escondió su preocupación por la velocidad de Verstappen. “Estoy contento con empezar en esta pole, pero no me gusta esta diferencia con Max y Red Bull, tenemos que ver porqué son tan veloces aquí y vamos por detrás. En todo caso, empezar primero es un gran lugar e intentaré ganar desde ese puesto, ya que el ritmo de carrera es bueno”, manifestó.

Mereces, en tanto, tuvo un opaco sábado en territorio belga. Ya se había mostrado débiles en las prácticas previas a la clasificación y este sábado continuaron con la tónica. George Russell concluyó en el sexto puesto en la Q3, mientras que Lewis Hamilton lo hizo noveno, superando a un Fernando Alonso, que, debido a las sanciones, saldrá desde la tercera ubicación.

La carrera de este domingo promete entretención pura, puesto que Verstappen y Leclerc, ambos castigados, buscarán reponerse al máximo para no ceder terreno alguno en la lucha por el Mundial. El comienzo de la acción está programado para las 9.00 horas de Chile.