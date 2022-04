Oficial: Jurgen Klopp renueva con el Liverpool hasta 2026

Si hay un entrenador en el que Liverpool confía es en Jurgen Klopp. El entrenador alemán ha vuelto a poner al equipo inglés en la pelea de títulos internacionales y eso es un aspecto que el club tiene altamente considerado.

De hecho, el cuadro rojo ya concretó las negociaciones para extender el vínculo hasta 2026 después de que el club conociera la voluntad de Klopp de permanecer en el equipo.

Desde el banco, el germano ha podido darle un nuevo aire al equipo inglés y eso ha sido premiado en ocasiones anteriores por la dirigencia. De hecho, de producirse la renovación del vínculo, esta sería la tercera vez que lo hace junto a los Reds.

La primera llegó en junio de 2016 cuando lo amplió por seis años más. Luego, en 2019 llegó a un acuerdo para estar junto al equipo hasta 2024.

Uno de los aspectos que más valora la institución es el hecho de que Klopp llegó a reordenar la escuadra que venía arrastrando dificultades futbolísticas y consiguió llevarlo de vuelta al panorama europeo internacional, todo esto en medio del surgimiento del Manchester City de Pep Guardiola.

En la negociación con el técnico también se acordó la renovación de otros integrantes del cuerpo técnico.

“Hay tantas palabras que podría usar para describir cómo me siento con esta noticia… encantado, honrado, bendecido, privilegiado y emocionado sería un comienzo”, señaló Klopp en un comunicado oficial.

“Como cualquier relación sana, siempre tiene que ser una calle de doble sentido; tienes que estar bien el uno para el otro. La sensación de que éramos absolutamente correctos el uno para el otro es lo que me trajo aquí en primer lugar y es por eso que me he extendido anteriormente”, continuó.

Exitoso resurgir

Con la llegada de Jurgen Klopp al Liverpool el equipo ha desarrollado un juego que le ha significado la vuelta a la gloria en Inglaterra. Esto se vio reflejado en la Premier League de la temporada 2019-20 en la que alcanzó por primera vez el título de la Premier League después de que el equipo no levantara el trofeo de una liga nacional desde 1990.

Además, en la presente temporada aún aspira a quedarse con cuatro títulos. Además de la ya conseguida Copa de la Liga, están peleando por la Premier League, la Champions League y la FA Cup. En esta última competencia enfrentarán a Chelsea el 14 de mayo.