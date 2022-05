Justicia decide no perseverar en el caso de violencia intrafamiliar que involucró al ciclista Antonio Cabrera

Después de un año de investigación, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decidió no perseverar en el procedimiento por maltrato habitual en contra del ciclista Antonio Cabrera. La denuncia fue interpuesta por su expareja, la también ciclista Stephanie Subercaseaux, y dio inicio a un proceso que se extendió hasta el martes, 3 de mayo.

El caso comenzó en marzo de 2020, cuando la pedalera denunció maltratos del oriundo de San Fernando, interponiendo un recurso en el Juzgado de Familia. Sin embargo, el Ministerio Público no inició una investigación porque los hechos “no eran constitutivos de delito”. Sin embargo, en 2021, la radióloga se querelló por los mismos hechos, dando inicio a una investigación.

En ese momento, Cabrera quedó con la medida cautelar de no acercarse a Subercaseaux, lo que se mantuvo durante todo este periodo. Asimismo, el deportista quedó suspendido del Proddar, por lo que no pudo recibir recursos durante todo un año. Esto debido a una modificación en el reglamento de la beca, que apunta a que si existe una denuncia por violencia, independientemente de que no hubiera un fallo judicial, se congela de inmediato el aporte.

No habiendo nuevos antecedentes de la causa, el 19 de abril pasado se fijó para el 3 de mayo la audiencia de comunicación de no perseverar con el procedimiento. Ahí, en una cita que se extendió por apenas tres minutos, la magistrado Mariana Leyton y el fiscal Rodrigo Varela anunciaron la decisión de cerrar el caso. Asimismo, se levantó la medida cautelar que pesaba sobre el ciclista.

Una vez ejecutoriado el fallo, Cabrera inició los trámites ante el Instituto Nacional del Deporte para el pago de los meses en que estuvo sin su beca por ser campeón panamericano en Lima 2019. Esto se suma a la recuperación de su licencia como ciclista, luego de que Federación iniciara un proceso en su contra, el que fue revocado por el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo.