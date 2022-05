Arturo Vidal no es el único: las otras grandes estafas que han impactado en el mundo del fútbol

La noticia de que Arturo Vidal acusó a su primo, Carlos Albornoz Pardo, por los delitos de administración desleal y contrato simulado causó impacto en el país. Son cerca de cinco millones de dólares los que tienen enfrentado al jugador del Inter de Milán con su familiar, quien trabajaba dentro de las empresas Inversiones Vidal II SpA y Área 23.

Pero este hecho no es algo inédito en el mundo del fútbol, ya que es que en esta profesión es cada vez más común ver casos de estafas y fraudes. Las grandes sumas de dinero que acumulan los jugadores en sus carreras y los constantes negocios con los que buscan asegurar su futuro, suelen ser vistos como un blanco de delitos.

Chilenos como Iván Zamorano y Manuel Pellegrini han sufrido situaciones similares, mientras que estrellas mundiales como Neymar y Ludovic Giuly también han sido victimas de estafas. De hecho, actualmente en España se está viviendo un proceso judicial en donde están envueltos más de 30 deportistas, a quienes se les usó sus nombres para retiros de dineros que nunca aprobaron.

La ciudad de Zamorano

En 2017, Iván Zamorano denunció por presunta estafa a dos empleados de la Ciudad Deportiva que el delantero había instalado en la zona oriente de la capital. El delito que acusaba el ex Real Madrid era apropiación indebida, por una suma cerca a los 85 millones de pesos.

Pese a que el monto es muy lejano a lo denunciado por Vidal, los serios problemas económicos que tenía el centro deportivo provocaban un verdadero terremoto para el funcionamiento del espacio.

Concretamente, Zamorano puso una demanda en contra del ex gerente de Del Inca Sociedad de Inversiones, Miguel Fernández Ainzua, además de acusar en el mismo texto al dueño de la empresa RedSolución, José Miguel Guzmán.

En la denuncia que puso ante su “hombre de confianza” se leía que hubo movimientos de dinero sin respaldo, además de incumplimientos tributarios, falta de pago a proveedores, además de otras situaciones relacionadas a fraudes. Todo, tras supuestos pagos inexistentes realizados entre junio y julio de 2016.

De jugar con Messi a perder millones por una empresa de inversión

La historia de Ludovic Giuly también causó impacto, principalmente, porque el francés la hizo pública para ayudar a que los jugadores jóvenes no cometieran los mismos errores. El ex Barcelona confesó haber sido víctima de una estafa en la que perdió 3 millones de dólares.

Esto, debido a que el galo confió 5,7 millones de dólares a la empresa Sportinvest, con quienes tenía una relación previa. “En particular noté que estaba obligado a pagar préstamos a casi el 6%. Todas las residencias de ancianos que me habían hecho comprar estaban sobrevaluadas con respecto a los precios convencionales para esos inmuebles, que valían apenas 3,5 millones (euros) cuando yo había pagado 5,3. Y su retorno real fue dos o tres veces menos de lo que me habían prometido”, comentó a Le Parisien.

Pellegrini y Neymar, víctimas de fraude cibernético

Tanto el entrenador chileno como el astro brasileño sufrieron robos a sus cuentas bancarias. En el caso del actual DT del Betis, esto se dio cuando vivía en Inglaterra y entrenaba al Manchester City.

En aquella oportunidad, se supo que Jonathan Reuben, de 56 años, consiguió extraer 150 mil libras de la cuenta del chileno (161 millones de pesos, aprox.), tras haber averiguado el número secreto de la tarjeta de Pellegrini. Además, se supo que compró un reloj valorado en 27.000 libras, según fuentes del periódico Manchester Evening News.

Neymar, por su parte, vivió una situación casi idéntica a la del ex entrenador del Real Madrid. A principios de este año se supo que la policía de Sao Paulo detuvo a un joven de 20 años por haber desviado de manera ilegal cerca de 37 mil euros de las cuentas del jugador del PSG.

Pellegrini en su etapa como entrenador del Manchester City.

Un juicio con 30 deportistas como testigos

Uno de los casos más bullados de España es el que, actualmente, tiene a cuatro personas como presuntos estafadores, al haber retirado dineros de una treintena de jugadores extranjeros de fútbol y baloncesto. Entre ellos, dos ex futbolistas del Real Madrid.

Entre los acusados se encuentra una alta funcionaria de la Agencia Tributaria de España, quien está envuelta de una estafa que buscaba retirar los dineros de liquidaciones pendientes de los atletas.

Según lo expuesto por la Fiscalía, “estas personas presentaban la documentación ante la Agencia Tributaria en la que además de solicitar la devolución, adjuntaban junto con la autoliquidación, certificados de residencia, justificantes de las retenciones efectuadas por los clubes en los que habían militado, justificante acreditativo de la identificación y titularidad de la cuenta de devolución y acreditación de la representación legal del contribuyente para recibir la devolución”.

Entre los delitos por los que se acusa a estas cuatro personas (entre ellos una alta funcionaria de la Agencia Tributaria) se encuentran estafa, falsedad en documento público oficial y mercantil, aprovechamiento de información privilegiada obtenida por funcionario público y de utilización por funcionario, por razón de su cargo.

Entre los afectados están Nuri Sahin, Hamit Altintop, Mirza Begic y Dontaye Draper, Florent Sinama-Pongolle, Elias Mendes y el argentino Eduardo Salvio.