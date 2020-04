Kyrgios se lanza contra Thiem por negarse a apoyar económicamente a tenistas: “Dominic no entiende lo que está pasando”

El tenista australiano Nick Kyrgios se mostró en contra de las declaraciones de Dominic Thiem, quien hace algunos días se mostró contrario en salir en apoyo económico de los tenistas con menor ranking ATP.

En la ocasión, el pupilo de Nicolás Massú indicó que "He visto muchísimos casos de jugadores del ITF Tour que no se comprometen al 100% con este deporte, muchos de ellos se comportan de una manera poco profesional. No entiendo por qué tendríamos ahora que darles nuestro dinero".

Esto en relación a la propuesta de la ATP y WTA que buscaba reunir fondos para apoyar económicamente a los deportistas afectados por la pandemia del coronavirus Covid-19.

Ante esto, el oceánico declaró a The National que “Dominic no entiende lo que está pasando. Los de arriba estamos demasiado bien pagados y por eso no hay suficiente dinero para todos”.

“Se trata de ponerse en el lugar de ellos, tanto de los que son profesionales como los que no lo son”, complementó.