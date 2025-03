La advertencia del DT puntero y más: las historias y números de la quinta fecha del Torneo Nacional 2025

Incidentes en Iquique.

Palestino es el único líder tras vencer como local a Ñublense y al aprovechar que Coquimbo Unido y Universidad de Chile no pudieron sumar de a tres.

Lo que viene son los números e historias que dejó la quinta fecha del Torneo Nacional 2025, que lleva por nombre Liga de Primera.

Las historias

—La advertencia de Bovaglio

Lucas Bovaglio, entrenador de Palestino, no ocultó su felicidad por alcanzar el liderato tras vencer 2-0 a Ñublense en La Cisterna. Eso sí, no perdió la mesura: “Ganamos, nos reencontramos con la victoria en casa. Hay que mejorar”, expresó el argentino a TNT Sports. “Que vernos allá arriba no nos confunda”, advirtió el estratega, quien ahora se enfoca en la Copa Chile.

—Matrimonio sin regalo

Felipe Burgos y Claudia Tapia se casaron este sábado e inmediatamente acudieron al estadio Sausalito para presenciar el partido de su equipo, Everton, contra Coquimbo Unido. Lamentablemente para ellos (y el resto de los hinchas viñamarinos), los ruleteros no pudieron regalarle un triunfo en el día más importante de sus vidas.

—Homenaje a la Tía Tania en un partido bochornoso

Zhiying Zeng, más conocida como la Tía Tania, fue homenajeada por Deportes Iquique en la previa del duelo ante Unión Española en el Tierra de Campeones. Tania Zeng, la veterana jugadora de tenis de mesa de origen chino y nacionalizada chilena, tuvo una brillante participación en los Panamericanos Santiago 2023, lo que le valió clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024.

Lamentablemente, una parte mínima del público (unas 20 personas de casi 8 mil) ingresó a la cancha a hostigar a los jugadores iquiqueños, en momentos en que los Dragones Celestes perdían 4-0 ante Unión Española, pasados los 70 minutos. El partido fue suspendido por los incidentes.

—Enojo en Cobreloa

Enojados quedaron en Cobreloa por la actuación del árbitro Mathias Riquelme, en el empate 1-1 como visita ante Rangers en Linares, por la Primera B. Los loínos reclamaron primero una polémica tarjeta roja por doble amarilla que recibió el defensa Agustín Heredia cuando restaba más de media hora de partido y los naranjas ganaban por la mínima. Y al finalizar el pleito, los de Calama alegaron el cobro penal (a insinuación del juez de línea) que terminó en la paridad definitiva de los piducanos.

“Creo que hay que ponerse un poquitito más serios en cuanto a las decisiones de los árbitros, porque a nosotros nos han perjudicado”, declaró el técnico César Bravo.

Goleadores

Lionel Altamirano y Lucas di Yorio alcanzaron a Joe Abrigo en la cima de los artilleros del campeonato.

Lionel Altamorano ahora anota en Primera División.

Con 4 goles : Joe Abrigo (Palestino); Lionel Altamirano (Huachipato); Lucas di Yorio (Universidad de Chile).

Con 3 goles : Nicolás Orellana (Audax Italiano).

Con 2 goles : Esteban Matus, Leonardo Valencia (Audax Italiano); Diego Coelho (Cobresal); Nicolás Johansen (Coquimbo Unido); Sebastián Gallegos (Deportes La Serena); Daniel Castro (Deportes Limache); Mario Briceño (Huachipato); Bryan Rabello (O’Higgins); Cristián Insaurralde, Sebastián Sáez (Unión La Calera); Clemente Montes (Universidad Católica); Nicolás Guerra (Universidad de Chile).

Con 1 gol: Lautaro Palacios, Luis Riveros, Michael Fuentes (Audax Italiano); César Munder, César Yanis, Cristopher Barrera, Jorge Henríquez (Cobresal); Javier Correa, Vicente Pizarro, Sebastián Vegas (Colo Colo); Enzo Cabrera, Francisco Salinas, Nahuel Donadell, Matías Palavecino, Sebastián Cabrera (Coquimbo Unido); Álvaro Ramos, Bryan Soto, Enzo Hoyos (Deportes Iquique); Jhonatan Kauan, Nicolás Ferreyra, Manuel Rivera (Deportes La Serena); Abel Romero, Alfonso Parot, Felipe Fritz, Nelson da Silva (Deportes Limache); Diego Hernández, Nicolás Baeza (Everton); Carlo Villanueva, Claudio Torres; Rafael Caroca (Huachipato); Gabriel Graciani, Lorenzo Reyes, Lucas Molina, Pedro Sánchez (Ñublense); Esteban Calderón, Juan Ignacio Díaz (O’Higgins); Antonio Ceza, Bryan Carrasco, Gonzalo Tapia, Jonathan Benítez, Junior Marabel, Pablo Parra (Palestino); Eduard Bello, Fernando Zuqui (Universidad Católica); Javier Altamirano, Leandro Fernández (Universidad de Chile); Ariel Uribe, Ignacio Jeraldino, Pablo Aránguiz, Rodrigo Vásquez (Unión Española); Christofer Díaz, Gonzalo de los Santos, Juan Méndez (Unión La Calera).

Autogol: Daniel Castillo (Deportes Iquique, a favor de Audax Italiano), Lucas Alarcón (Deportes La Serena, a favor de Cobresal).

Resultados de la fecha

Audax Italiano 1-1 Universidad de Chile (Nicolás Orellana 55′; Lucas di Yorio 39′).

Deportes Limache 2-3 Huachipato (Abel Romero 4′, Daniel Castro 45′+3; Lionel Altamirano 60′ y 89′, Claudio Torres 65′).

Universidad Católica vs. Colo Colo (Postergado).

Everton 0-0 Coquimbo Unido

Deportes La Serena 1-0 Unión La Calera (Sebastián Gallegos 49′).

Cobresal 0-0 O’Higgins

Palestino 2-0 Ñublense (Junior Marabel 48′, Antonio Ceza 85′).

Deportes Iquique 0-4 Unión Española (Ignacio Jeraldino 45′+2, Rodrigo Vásquez 51′, Ariel Uribe 56′ y Pablo Aránguiz 65′). Partido suspendido por incidentes.

Tabla de posiciones

Próxima fecha

Colo Colo vs. Palestino

Everton vs. Universidad de Chile

Unión Española vs. Universidad Católica

Ñublense vs. Deportes Iquique

O’Higgins vs. Deportes Limache

Huachipato vs. Deportes La Serena

Coquimbo Unido vs. Audax Italiano

Unión La Calera vs. Cobresal

Resultados de la Primera B

Unión San Felipe 0-1 Deportes Copiapó (Axl Ríos 56′).

Universidad de Concepción 1-2 San Luis (Iam González 24′; Juan Araya 26′, Facundo Juárez 30′).

Rangers 1-1 Cobreloa (Isaac Díaz 90′+9; Cristián Muga 44′).

San Marcos 1-2 Santiago Wanderers (Augusto Barrios 45′; Camilo Astroza 22′, John Valladares 90+2′).

Deportes Santa Cruz 2-0 Deportes Concepción (Martín Maturana 52′, Milton Alegre 55′).

Deportes Recoleta vs. Santiago Morning

Deportes Antofagasta vs. Deportes Temuco

Curicó Unido vs. Magallanes

Próxima fecha de la Primera B

Cobreloa vs. Deportes Antofagasta

Universidad de Concepción vs. Deportes Santa Cruz

Unión San Felipe vs. Deportes Recoleta

Magallanes vs. San Luis

Curicó Unido vs. Deportes Concepción

Santiago Morning vs. Rangers

Deportes Temuco vs. San Marcos de Arica

Deportes Copiapó vs. Santiago Wanderers