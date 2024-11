La alegría de Jorge Almirón tras el término de la Supercopa: “Estábamos esperando este momento”

Jorge Almirón suma un segundo título en Colo Colo. Tras ganar el torneo de Primera División, este miércoles finalizó la Supercopa que estaba pendiente. Fueron 276 que espero el Cacique para ratificar su triunfo por 2-0 ante Huachipato. “Esto fue inusual. No me había tocado vivirlo nunca. Este partido ya lleva más de 200 días, creo que estábamos esperando este momento y siempre es importante ganar”, reconoció el entrenador a TNT Sports.

Más allá del trofeo, el estratega hizo un barrido de lo que su año en Macul. Con un balance alegre. “Es muy difícil ganar en el fútbol, así que yo lo valoro muchísimo. Valoro el proceso que hemos hecho desde el 11 de enero que yo llegué al club. En el torneo hicimos casi el 75 por ciento de los puntos, tenemos el récord de los últimos 25 años. Se disputó hasta el final, estamos entre los luchadores mejores de América. Ganamos por primera vez en Colombia, en Paraguay hace muchísimos años no se ganaba, la primera vez que se ganó en Argentina”, señaló.

La Supercopa empezó en el Estadio Nacional y terminó en Rancagua. Foto: Photosport

En esa línea, destacó como fueron creciendo a lo largo de la temporada y valoró el momento de su carrera en el que se encuentra. “Hay varias cosas que se pudieron hacer y el equipo está bien, el grupo se hizo muy fuerte, se acostumbró a competir. Este es el premio de una temporada donde todos dejaron lo mejor de sí en pos del equipo. El resultado hoy es favorable, así que hay que disfrutarlo que no es fácil. Antes me pasaba que tenía suerte de estar ahí en la final, me tocó perder mucho también y uno no se da cuenta uno del proceso y no lo disfruta, no lo valora. Hoy estoy en otro momento de mi vida y soy exigente, pero yo los quiero, los quiero mucho los jugadores”, dijo.

Sobre esto último, ejemplificó con el caso de Fernando de Paul, quien sufrió la pérdida de su padre la semana pasada y se sumó rápidamente a los entrenamientos de vuelta. “Es muy importante después de lo que le tocó vivir, está con nosotros y viajó inmediatamente después de estar con su familia, estuvo con el plantel, no le tocó jugar pero para nosotros es sumamente importante. Hoy es el capitán, algo emblemático para todos. Pavez, que está en la Selección, hoy le cede la capitanía con mucho gusto y los grandes que están ahí también así que contento por todo. También por los seis chicos que están en la Selección”, apuntó.

Sobre los próximo desafíos, el DT apunta a mantener el apetito el próximo año. “Los que estamos en el fútbol hace mucho tiempo sabemos que siempre hay que empezar de cero. Es muy importante que ahora se despejen, que descansen. Ese tiene que ser el mensaje ahora. Que descansen y después cuando empezamos de cero ya enfocarnos en un objetivo cercano. Siempre fuimos nosotros por objetivo. Cada mes iba planteando la cantidad de partidos que teníamos. Dos veces estuvimos 10 puntos abajo y teníamos que recuperar de esa manera”, relató.

Finalmente, se refirió a la importancia de la plantilla en la campaña. “Estoy sumamente conforme. Estoy contento porque los jugadores son de mucha experiencia. Quieren ganar, están deseando siempre ganar. Así que, más allá de la edad, los chicos se contagiaron de los grandes. Y los grandes acostumbrados a ganar siempre van por más. Así que eso se impregnó en el vestuario y en cada entrenamiento. Nos preparamos siempre para ganar. A veces no se puede, pero siempre hay que prepararse para competir fuerte”, cerró.