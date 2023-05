La ANFP anuncia a Luis Mena como el nuevo DT de Las Rojas

Luis Mena es el nuevo técnico de la Selección femenina. La ANFP comunicó formalmente la designación del ex defensor de Colo Colo, quien obtuvo el último Campeonato Nacional de la categoría con el Cacique, como reemplazante de José Letelier, quien dejó el combinado después de no conseguir la clasificación al Mundial que organizarán conjuntamente Australia y Nueva Zelanda, entre julio y agosto de este año.

“La Roja Femenina ya tiene a su nuevo director técnico. Se trata de Luis Mena, destacado ex futbolista y que hasta antes de aceptar este desafío se desempeñaba como entrenador de Colo Colo Femenino”, comunica el ente rector del fútbol chileno, confirmando una noticia que ya se había conocido el fin de semana. Las jugadoras del Cacique habían despedido al técnico con profusos elogios.

Un nuevo salto

Mena forma parte de la historia de Colo Colo, como uno de los jugadores más ganadores del club popular, en el que celebró 11 títulos nacionales. Además, obtuvo una Copa Chile. De esos logros se deriva el apodo que recibió en la última etapa de su carrera futbolística: el Multicampeón.

La selección femenina tiene nuevo entrenador (Foto: Comunicaciones ANFP)

A nivel de selecciones, en cambio, su participación no es tan profusa. Participó en el Sudamericano Sub 20 de 1999, donde alcanzó el quinto puesto. A nivel adulto, ese mismo año participó en un duelo amistoso ante Estados Unidos, en Fort Lauderdale.

Ahora, celebra el nuevo paso que da en su carrera. “Estoy muy contento. Quiero agradecer al presidente, al directorio, la confianza que me dan de poder asumir este cargo tan importante. Vengo con muchas ganas de trabajar, de empezar a desarrollar este proyecto. Queremos volver a nuestra Selección en los lugares que se merece. Tenemos muchas ganas de aportar ese granito de arena para volver a posicionar a Chile donde debe estar”, declaró el flamante seleccionador a las plataformas oficiales de la ANFP.

El camino del ex zaguero central como técnico incluye pasos por las divisiones inferiores del Cacique en la rama masculina. En 2021 optó por un giro decisivo en su carrera como entrenador, al asumir como técnico del primer equipo femenino. Con las Albas logró el Campeonato Nacional de la temporada 2022. En la final venció a Universidad de Chile.

“Me gusta el equilibrio. Soy exigente a la manera de entrenar. Soy equilibrado, pero le agradezco a Claudio (Borghi) todo lo que me enseñó cuando fui jugador. También me marcó cómo ser entrenador. Me enseñó que el futbolista es un ser humano común y corriente, que hay que estar cerca de él, de su entorno, porque cuando el futbolista está feliz rinde mejor”, explicó en 2020 en El diván del Kily, el programa de conversación de El Deportivo, respecto de su estilo como entrenador.