La noche de furia de Darío Osorio en la U

El duelo ante Cobresal era la oportunidad perfecta para que Darío Osorio volviera a brillar en la U. La expulsión de Lucas Assadi en la derrota ante Coquimbo Unido, volvía a colocar al joven volante en posición que más le gusta, la de enganche. En 90 minutos tendría la posibilidad de borrar lo que venía haciendo en este torneo: transitar por una de las bandas sin generar daño.

Sin embargo, el formado en La Cisterna no aprovechó la oportunidad e ingresó a la cancha del Santa Laura pasado en revoluciones. Una codazo sobre Pacheco en el inicio del encuentro pudo costarle la tarjeta roja, pero el juez Vergara le perdonó la vida y el VAR no se dio por aludido. Luego vino su primera tarjeta amarilla, a los 33 minutos de juego, cuando le entró con todo a Camargo y eso que aún no lograba poner ni un balón con ventaja a la delantera conformada por Palacios y Guerra.

De hecho, la más clara de ese primer lapso -y quizás del partido- fue el intento de Cobresal que sacó Zaldivia de la línea en los dos minutos de juego. El descanso y los consejos de Pellegrino debían calmar al seleccionado chileno. Osorio tenía que volver con la cabeza fría para tratar de liderar a su equipo a una victoria, la misma que lo dejaría tercero en la tabla de posiciones a falta de una fecha para el término de la primera rueda.

La pausa, sin embargo, no sirvió de nada. El oriundo de Hijuelas continuó mostrando su frustración en la cancha de Independencia y su entrenador, en vez de reemplazarlo pues ya estaba amonestado, sólo le pedía que tuviera “ojo” con lo que hacía en el reducto de Unión Española.

El resultado está a la vista. Osorio en una jugada intrascendente le metió un manotazo a Nelson Sepúlveda y el árbitro no dudó un minuto en ponerle la segunda amarilla y mandarlo a las duchas en el minuto 74.

Jugada que también hizo perder el control a Mauricio Pellegrino, quien fue expulsado tras intentar defender a su dirigido. “Con Coquimbo me fui con una sensación peor, hoy no tengo mucho que decir del arbitraje. Que hable a favor o en contra del arbitraje no cambiara los puntos que tenemos. Pero la verdad es que no puedo decir si es expulsión o no, tendría que verlo”, dijo más tarde el ayudante del estratega transandino, Xavier Tamarit.

La roja de Osorio dejará a la U sin sus dos joyas para el compromiso ante Ñublense, pues Assadi debe está suspendido a la espera de lo que diga el Tribunal de Disciplina, le pueden dar hasta cinco fechas, y con una sensación amarga, pues el joven de 19 se encuentra lejos, demasiado lejos del nivel que lo hizo acreedor del interés del Milan al inicio de temporada.